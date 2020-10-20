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Змагарыча перекрасили в красно-зеленый. Протестный арт-объект держался больше месяца

20.10.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бело-красно-белый змей родился в ночь на 12 сентября, когда минчане под покровом темноты решили при помощи краски обозначить свою позицию. Вскоре жители Уручья назвали змея Змагарычем и устроили вокруг него праздник с музыкой, шашлыками и флагами. С тех пор арт-объект превратился в место притяжения горожан: здесь постоянно проходили праздники, концерты и чаепития. Местные ждали, что вскоре городские власти перекрасят скульптуру в другие цвета, однако до сегодняшней ночи со Змагарычем ничего не случилось. А теперь он стал таким.

Змагарыча перекрасили в красно-зеленый. Протестный арт-объект держался больше месяца
Змагарыча перекрасили в красно-зеленый. Протестный арт-объект держался больше месяца

Кто перекрасил скульптуру, неизвестно, ясно лишь, что проводились работы ночью. «Говорят, ночью по району прошлась банда красильщиков», — говорят местные.

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Бело-красно-белый змей родился в ночь на 12 сентября, когда минчане под покровом темноты решили при помощи краски обозначить свою позицию. Вскоре жители Уручья...
 
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