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Змагарыча перекрасили в красно-зеленый. Протестный арт-объект держался больше месяца
Источник материала: Onliner
Бело-красно-белый змей родился в ночь на 12 сентября, когда минчане под покровом темноты решили при помощи краски обозначить свою позицию. Вскоре жители Уручья назвали змея Змагарычем и устроили вокруг него праздник с музыкой, шашлыками и флагами. С тех пор арт-объект превратился в место притяжения горожан: здесь постоянно проходили праздники, концерты и чаепития. Местные ждали, что вскоре городские власти перекрасят скульптуру в другие цвета, однако до сегодняшней ночи со Змагарычем ничего не случилось. А теперь он стал таким.
Кто перекрасил скульптуру, неизвестно, ясно лишь, что проводились работы ночью. «Говорят, ночью по району прошлась банда красильщиков», — говорят местные.
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Бело-красно-белый змей родился в ночь на 12 сентября, когда минчане под покровом темноты решили при помощи краски обозначить свою позицию. Вскоре жители Уручья...
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