На молодечненской трассе погиб пешеход

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о вчерашнем дорожно-транспортном происшествии на трассе Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь). Примерно в 21:30 на 31-м км этой автодороги водитель Mercedes (1974 года рождения), двигаясь в направлении Молодечно, совершил наезд на пешехода (1960 года рождения), который находился на проезжей части.

ДТП случилось вблизи деревни Щербины Минского района. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

— Установлено, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами, — отметили в Госавтоинспекции. — Причину нахождения указанного гражданина на проезжей части, а также его физическое состояние выяснит следствие. По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ добавили, что на территории Минской области участились ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Причем в основном дорожно-транспортные происшествия происходят в темное время суток, а большое число пострадавших и погибших пешеходов находились на проезжей части дороги в состоянии опьянения и не были обозначены световозвращающими элементами, что, как отметили в ГАИ, является прямой угрозой безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на данную проблему и просит сообщать о подобных фактах на телефонную линию 102 либо по телефону 229-04-44 (оперативно-дежурная служба ГАИ Минской области).