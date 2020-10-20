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Покупатели Apple Watch SE жалуются на перегрев часов и повреждение экрана
Источник материала: Onliner
Владельцы новых
Известно о шести инцидентах, все они случились в Южной Корее. Место повреждения дисплея у всех одно и то же — правый верхний угол. Часы перегревались, когда находились на зарядке или на запястье пользователя. Один владелец Apple Watch SE рассказал, что спал с часами и проснулся от жара на руке. Девайс никак не сигнализировал о проблеме.
Что интересно, пока все случаи произошли в Южной Корее. Возможно, проблема касается определенной партии часов с дефектным компонентом. Все перегревшиеся часы — в исполнении на 40 мм.
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Владельцы новых Apple Watch SE сообщают о проблемах с девайсами. Умные часы по неясной причине перегреваются — до такой степени, что температура повреждает экран.Читать...
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