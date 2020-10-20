Тест-драйв обновленного Kia Rio. Есть ли жизнь в «бюджетнике» за 30 750 рублей?

Источник материала: Tut.by

Седану Kia Rio было грех жаловаться на продажи. В России он вообще первый после LADA, в Беларуси стабильно входит в пятерку самых продаваемых. Но когда на рынок выходят такие обновленные бойцы, как Volkswagen Polo и Skoda Rapid (причем оба, по сути, хетчбэки), надо что-то предлагать. Но осторожно, дабы не отпугнуть привычную аудиторию. Мы взяли на тест-драйв седан Kia Rio 2020 модельного года и разобрались, сколько нужно добавить к 29 100 рублям цены базовой версии, чтобы не было больно за бесцельно потраченные деньги.

С намеком на спорт?





Видимо, для того, чтобы сохранить старую аудиторию покупателей и при этом привлечь к седану молодежь, дизайнеры очень осторожно пошли на эксперимент с добавлением толики спортивности. Но тут такое дело… Если вы в спортивном костюме водите ребенка в детский сад — вы еще не спортсмен. Так и Kia Rio. Агрессивный рисунок переднего бампера, на заднем — имитация диффузора и фальшивые трапеции выхлопных труб. Не хватает только усеченного рулевого колеса в салоне. Спортивнее от этой «мишуры» Kia Rio не стал. Тем более ни моторы, ни настройки подвески или рулевого управления не изменились.





Но объективно облик стал свежее, привлекательнее. Спасибо передним фарам причудливой формы. Правда, в базовых комплектациях они галогенные. Светодиодные доступны только для топ-версии.

Одним из самых незаметных, но важных нововведений называют увеличение бачка «омывайки». Теперь в него помещается 5,3 литра. То есть покупая пятилитровую канистру, остаток не придется возить в багажнике.





В салоне нет и намека на спорт. Более того, изменения надо искать, держа в руках фотографию авто предыдущей генерации. Форма «колодца» панели приборов другая, дефлекторы обдува тоже слега изменились. С другой стороны, все на своих местах, удобно, под рукой — пользоваться можно на интуитивном уровне. При этом надеяться на новый уровень качества отделки нет смысла, потому что…

…Это все еще «бюджетник»

По нынешнему курсу базовая версия Classic стоит 11 300 долларов. Поэтому не ждите, что получите сильно больше, чем заплатите. «База» — это 1,4-литовый 100-сильный мотор, механическая коробка передач, кондиционер, передние электрические стеклоподъемники, две подушки безопасности и ESP. Такой набор подойдет разве что для работы в такси.





Но ставку импортер делает на другую версию — Comfort Prize. Она доступна только с 1,6-литровым мотором (123 л. с.) в сочетании с механической или автоматической коробкой передач. Версия с «механикой» стоит 30 750 рублей, с «автоматом» — 32 050 рублей. Почему Prize? Потому что пять опций из списка оснащения идут в подарок. Это климат-контроль вместо кондиционера, полноразмерное запасное колесо, функция bluetooth у стереосистемы, подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, задние датчики парковки. Ко всему этому здесь будет еще масса полезного — подогрев передних сидений и рулевого колеса, аудиосистема с USB и управлением на руле, центральный замок с дистанционным управлением. Именно такая машина с механической коробкой передач была на тест-драйве, но к ней мы еще вернемся.

Следующая комплектация — Style — предлагается только с АКП и стоит аж на четыре с лишним тысячи рублей дороже Comfort Prize. Правда, и оснащение значительно шире — светодиодные ДХО и задние фонари, датчик света, литые диски, задние дисковые тормоза, сенсорный 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Есть еще комплектация Prestige с парочкой дополнительных опций (например, круиз-контролем) за 37 900 рублей. Завершает гамму версия Premium. Ее отличительные особенности — полностью светодиодная оптика, оптитронная панель приборов с цветным экраном бортового компьютера, отделка сидений искусственной кожей, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, функция удаленного запуска двигателя, навигационная система.

Опций — как у бизнес-класса, но это все еще бюджетник. За время тест-драйва я ни разу не смог закрыть водительскую дверь с первого раза. По привычке лишь слегка толкал ее. А надо — как следует хлопнуть. И вот мы плавно вернулись к теме тест-драйва.

Экономика для экономных





Давно не брал я в руки шашек… Точнее, не тестировал автомобиль с механической коробкой передач. Но по завершении дня могу сказать, что дуэт 123-сильного мотора и шестиступенчатой «механики» — неплох и даже разумен с точки зрения экономии. Причем двойной. Сначала можно сэкономить 1300 рублей при покупке автомобиля, а потом экономить на топливе. При всей своей резвости машина с «механикой» радует низким расходом топлива. По трассе на скорости до 100 км/ч можно легко уложиться в 5 литров. В городе — 7,5 вполне достижимы. Привод рычага работает четко, ошибок в переключениях не возникает.

Динамики хватает, если ловко орудовать «механикой» и не стесняться выкручивать двигатель. Честно говоря, в плане своих возможностей это один из лучших «атмосферников» в бюджетном классе — высокая мощность, неплохая тяга уже с 2 тысяч оборотов и веселый подхват после 3 тысяч.

Несмотря на работу над шумоизоляцией, к ней по-прежнему есть претензии. То есть ее попросту недостаточно. Шумно работает подвеска, при интенсивном разгоне в общий шумовой фон вмешивается двигатель. Звонко стучат камешки по колесным аркам. Вспоминаем, сколько стоит базовая версия. А все, что дороже, просто имеет больше опций, которые на концепцию недорогого седана не влияют.

Несмотря на псевдоспортивные намеки, спорта в машине нет и в помине. Подвеска имеет абсолютно усредненные настройки — так, чтобы и в поворотах не «валиться», и зубодробительной жесткостью не доставать. Рулевое управление в меру острое, в меру легкое. По большому счету эмоциям зацепиться не за что. Разгоняется, едет, поворачивает, тормозит. А большего и не требуется.

Переосмысление цены





Пожалуй, версия Comfort Prize — удачная находка. Хотя, на мой взгляд, полноразмерное запасное колесо — сомнительная ценность. В том смысле, что без него можно обойтись. А вот то, что круиз-контроля нет даже на машине с «автоматом», — грусть. По себе знаю. Поэтому можно еще чуть дороже, но с «круизом». И тогда все станет на места. А так желание расслабиться за рулем обойдется минимум в 37 900 рублей, потому что круиз-контроль появляется только начиная с комплектации Prestige.

А вот отдавать 41 тысячу рублей за топовую версию Primium я бы не стал. Автомобиль уже почти перестает быть бюджетным по цене, но останется бюджетным в ощущениях. Как я уже говорил, присутствие навигации на шумоизоляцию никак не влияет.

Нам запомнилось



Багажник объемом 480 литров позволяет перевозить и длинномеры — спинка заднего дивана складывается



Сзади хватает места, но центрального подлокотника нет даже в топовой комплектации



Кроме кресел и рулевого колеса подогреваются лобовое стекло и форсунки стеклоомывателя



Клиренс 160 мм и удачная форма переднего бампера позволяют не бояться даже высоких бордюров



Кресла самые обычные — плоские и невыразительные. Регулировка поясничного подпора есть только в самой дорогой комплектации



У версии Comfort Prize — обычные задние фонари



Панель приборов — образец лаконичности и удобочитаемости



Имитация раструбов выхлопных труб выглядит нелепо



К четкости работы «механики» претензий нет



Экран простенькой стереосистемы — монохромный. И не распознает касания



Управление однозонным климат-контролем очень понятное и логичное

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY KIA RIO Рабочий объем, см3 1591 Максимальная мощность, л.с. 123 Максимальный крутящий момент, Нм 151 Максимальная скорость, км/ч 193 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 10,3 Расход топлива, л/100 км (средний) 6,0 Длина, мм 4420 Ширина, мм 1740 Высота, мм 1470 Колесная база, мм 2600 Клиренс, мм 160