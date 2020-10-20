Тихановская дала обещание силовикам накануне Народного Ультиматума

Источник материала: Ежедневник

фото: vitbich.org

До Народного Ультиматума осталось 5 дней, напомнила Светлана Тихановская в своем телеграмм-канале. Она призвала силовиков встать на сторону народа и пообещала, что при смене власти в стране поголовной люстрации для правоохранителей не будет.

«Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно», - пишет Тихановская . Она напомнила силовикам, что они несут коллективную ответственность за преступления, которые совершали их коллеги. «Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму», - говорит Светлана.



Тихановская призывает силовиков, которые «не согласны исполнять преступные приказы» не замарать честь формы и выступить на стороне народа. «Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам», - призвала она.

«Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет, - пообещала Тихановская силовикам, которые не готовы участвовать в насилии. - В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств».

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила 25 октября днем Народного Ультиматума. В случае, если власти не выполнят выдвинутые требования, Тихановская пообещала объявить в Беларуси общенациональную забастовку предприятий и массовую акцию протеста.