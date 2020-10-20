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Тихановская дала обещание силовикам накануне Народного Ультиматума
20.10.2020 11:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vitbich.org
До Народного Ультиматума осталось 5 дней, напомнила Светлана Тихановская в своем телеграмм-канале. Она призвала силовиков встать на сторону народа и пообещала, что при смене власти в стране поголовной люстрации для правоохранителей не будет.
«Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно», -
«Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет, - пообещала Тихановская силовикам, которые не готовы участвовать в насилии. - В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств».
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До Народного Ультиматума осталось 5 дней, напомнила Светлана Тихановская в своем телеграмм-канале. Она призвала силовиков встать на сторону народа и пообещала, что...
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