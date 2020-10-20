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Премьер Киргизии оправдан по делу о попытке захвата власти в 2012 году

20.10.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Верховный суд Киргизии пересмотрел уголовное дело в отношении нынешнего премьер-министра страны Садыра Жапарова, который также исполняет обязанности президента, по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году.

"Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления", - сообщили во вторник, 20 октября, в суде.

По данным пресс-службы, судом также оправданы депутат Талант Мамытов и председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, передает DW.

"Постановление Верховного суда от 6 августа 2013 года отменено. Коллегия ВС оставила в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года", - отметили в суде.

В 2012 году Садыр Жапаров, будучи лидером парламентской фракции от партии "Ата-Журт", вместе с вице-спикером парламента Талантом Мамытовым и депутатом Камчыбеком Ташиевым были арестованы при попытке штурмовать забор здания парламента во время митинга оппозиции. Прокуратура обвинила их в "покушении на насильственный захват власти" и потребовала назначить им 10 лет лишения свободы. Городской суд Бишкека полностью оправдал парламентариев. Позже Верховный суд вынес решение о назначении им наказания от 1 до 1,5 года лишения свободы и выпустил их из-под стражи в зале суда.

 
 
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Верховный суд Киргизии пересмотрел уголовное дело в отношении нынешнего премьер-министра страны Садыра Жапарова, который также исполняет обязанности президента,...
 
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