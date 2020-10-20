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Виталию Шклярову изменили домашний арест на подписку о невыезде

20.10.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти изменили Виталию Шклярову домашний арест на подписку о невыезде. Об этом сообщил адвокат Виталия Антон Гашинский.

«Вчера вечером стало известно, что мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Об этом заявил следователь», — сообщил Антон Гашинский, которого цитирует onliner.by.

Он отметил, что не раз ходатайствовал о том, чтобы сменить меру пресечения для Виталия Шклярова.

«В качестве доводов мы указывали тяжелое состояние его матери, а также необходимость ухода за ней. Я думаю, что это повлияло», – не исключил Гашинский.

«Мы будем добиваться снятия всех обвинений, — отметил Антон Гашинский. — С журналистами он общаться пока не будет».

 
 
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Белорусские власти изменили Виталию Шклярову домашний арест на подписку о невыезде. Об этом сообщил адвокат Виталия Антон Гашинский.
 
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