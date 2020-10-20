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Виталию Шклярову изменили домашний арест на подписку о невыезде
Источник материала: АФН
Белорусские власти изменили Виталию Шклярову домашний арест на подписку о невыезде. Об этом сообщил адвокат Виталия Антон Гашинский.
«Вчера вечером стало известно, что мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Об этом заявил следователь», — сообщил Антон Гашинский, которого цитирует onliner.by.
Он отметил, что не раз ходатайствовал о том, чтобы сменить меру пресечения для Виталия Шклярова.
«В качестве доводов мы указывали тяжелое состояние его матери, а также необходимость ухода за ней. Я думаю, что это повлияло», – не исключил Гашинский.
«Мы будем добиваться снятия всех обвинений, — отметил Антон Гашинский. — С журналистами он общаться пока не будет».
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Белорусские власти изменили Виталию Шклярову домашний арест на подписку о невыезде. Об этом сообщил адвокат Виталия Антон Гашинский.
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