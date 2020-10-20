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Обзор финансовых событий второй половины сентября 2020 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Беларуси
Белорусы смогут оплачивать покупки фитнес-браслетом
Беларусь стала второй страной в мире, жителям которой доступна
МТБанк запускает 3 сервиса бесконтактной оплаты – фитнес браслетом Mi Smart Band 4 NFC, Garmin Pay и Fitbit Pay
БПС-Сбербанк выпустил бонусную карту с кэшбэком
Белорусам предлагают токены в евро под 8% годовых
На инвестиционной платформе
БПС-Сбербанк запустил Fitbit Pay в Беларуси
БПС-Сбербанк
Клиенты Идея Банка могут оплачивать покупки с помощью смартфона
У держателей карточек
Новости банковского рынка Российской Федерации
Сбербанк назвал новое имя «Яндекс.Денег»
Компания «Яндекс.Деньги» меняет бренд: сервис электронных платежей в скором времени будет называться «ЮMoney». Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на «ЮKassa». Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно, сообщают в четверг в Сбербанке.
Компания
Компания «СберДевайсы» планирует представить на конференции «СберКонф», которая пройдет 24 сентября, умную телеприставку с голосовым помощником собственной разработки — девайс будет обладать целым рядом функций, до сих пор не встречавшихся в умных колонках российской разработки.
Пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные карты можно будет до 1 апреля 2021 года
ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду
Турникеты с Face Pay могут появиться весной на всех станциях московского метро
Турникеты с новым способом оплаты Face Pay, тестируемым в настоящее время, уже следующей весной могут появиться на каждой станции московского метро. Об этом написал в своей колонке заместитель мэра Москвы, руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Сбербанк отказался от слова «банк» в новом логотипе
Логотип, под которым Сбербанк работает в настоящее время, появился десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками, а рядом стоит название «Сбербанк». В новом логотипе осталась только первая часть названия — «Сбер». При этом из названия большинства компаний экосистем также будет убрано слово «банк».
Тинькофф Банк установил первый в России круглый банкомат
Новости платежных систем
В Европе будет создана платежная система ConnectPay, чтобы снизить зависимость от Visa и Mastercard
В июле Европейский центральный банк одобрил инициативу 16 европейских банков из пяти стран — Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов и Испании — о запуске общеевропейской платежной системы ConnectPay для потребителей и продавцов по всей Европе. Инициатива направлена на уменьшение существующей фрагментации рынка, а также на повышение независимости Европы на глобальном рынке платежей, говорится в официальном сообщении этой Европейской платежной инициативы (EPI).
Банки тестируют новые сервисы от MasterCard
НСПК разрабатывает мобильное приложение для оплаты QR-кодами через СБП
Приложение имеет интуитивный интерфейс, который позволит покупателю безопасно, но при этом быстро и легко провести оплату по QR-коду самостоятельно без помощи представителя ТСП. При этом для ТСП комиссия за проведение такого платежа не будет превышать 0,7%.
Платежная система «Мир» переходит на российскую среду исполнения Java
Российская компания BellSoft, один из участников проекта OpenJDK, объявляет, что АО Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», выбрала Liberica JDK, российскую среду исполнения Java, в качестве платформы для своих систем процессинга, клиринга и программы лояльности. Компания BellSoft, разработчик Liberica JDK, будет оказывать техническую поддержку компании НСПК.
Mastercard представил решение для безналичных В2В-переводов между бизнес-картами
Сервис денежных переводов Mastercard MoneySend позволяет делать переводы не только между частными лицами, но и между бизнес-картами Mastercard, то есть использоваться для взаиморасчетов между предпринимателями.
Visa сертифицировала в России решение для приема бесконтактных платежей на смартфонах
Visa сертифицировала в России решение для приема бесконтактных платежей на смартфонах Visa Tap to Phone, которое рассчитано на малые и средние торгово-сервисные предприятия и позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона, без дополнительного оборудования.
Mastercard запустила платформу для тестирования национальных криптовалют
В платежной системе заявили, что уже сотрудничают с несколькими центральными банками, которые проверяют собственные цифровые валюты в специальной системе на блокчейне.
Новости Национального банка Республики Беларусь
Нацбанк: ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Но возвращать кредитование пока не планируется
Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.
Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.
Обзор подготовлен при поддержке ОАО «Беларусбанк». УНП 100325912
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Нацбанк пока не планирует возвращать кредитование. Белорусам предлагают токены в евро под 8% годовых, а также возможность оплачивать покупки фитнес-браслетом. В...
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