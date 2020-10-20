Обзор финансовых событий второй половины сентября 2020 года

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Новости банковского рынка Беларуси

Белорусы смогут оплачивать покупки фитнес-браслетом

Беларусь стала второй страной в мире, жителям которой доступна специальная версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC. Устройство, разработанное компанией Xiaomi при поддержке Mastercard позволяет совершать бесконтактные платежи. Одними из первых, кто сможет воспользоваться новинкой стали держатели платежных карточек Mastercard Беларусбанка .

МТБанк запускает 3 сервиса бесконтактной оплаты – фитнес браслетом Mi Smart Band 4 NFC, Garmin Pay и Fitbit Pay

МТБанк представляет три способа бесконтактных платежей с помощью носимого устройства Xiaomi, а также цифровые сервисы Garmin Pay и Fitbit Pay. Все они базируются на технологии NFC и доступны везде, где представлены терминалы с бесконтактной оплатой. В настоящий момент оплата с помощью Mi Smart Band 4 NFC, устройств с Garmin Pay и Fitbit Pay доступна держателям карт Mastercard МТБанка.



Фото: МТБанк

БПС-Сбербанк выпустил бонусную карту с кэшбэком

БПС-Сбербанк выпустил бонусную карту с кэшбэком до 12%. Базовый кэшбэк составляет 1%, но можно подключать дополнительные категории с повышенным возвратом денег. Они платные. Карта с бонусами позволяет самостоятельно расширять кэшбэк, добавляя необходимые категории. В базовом варианте предусмотрен возврат 1% со всех покупок внутри страны и за рубежом (исключение – в супермаркетах, где подключение опции стоит 2 рубля в месяц).

Белорусам предлагают токены в евро под 8% годовых

На инвестиционной платформе Банка БелВЭБ Finstore.by с 14 сентября 2020 года доступны токены ООО «Открытая линия» в евро со ставкой дохода 8% годовых сроком на 4 года с возможностью досрочного погашения. На таких условиях компания планирует привлечь 1 млн евро, предлагая наилучшую ставку в валюте. Об этом сказано в сообщении банка.

БПС-Сбербанк запустил Fitbit Pay в Беларуси

БПС-Сбербанк запустил сервис Fitbit Pay, который позволяет оплачивать покупки фитнес-браслетами и умными часами Fitbit. Пользоваться им могут владельцы карт Visa БПС-Сбербанка.



Фото: БПС-Сбербанк

Клиенты Идея Банка могут оплачивать покупки с помощью смартфона

У держателей карточек Идея Банка появилась возможность оплачивать покупки с помощью смартфона. Возможность реализована благодаря запуску сервиса BelVEB Pay. BelVEB Pay позволяет держателям карточек Mastercard Идея Банка совершать платежи с использованием смартфонов, которые работают на операционной системе Android и поддерживают технологию NFC.

Новости банковского рынка Российской Федерации

Сбербанк назвал новое имя «Яндекс.Денег»

Компания «Яндекс.Деньги» меняет бренд: сервис электронных платежей в скором времени будет называться «ЮMoney». Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на «ЮKassa». Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно, сообщают в четверг в Сбербанке.

Компания Сбербанка запускает умную телеприставку с голосовым ассистентом

Компания «СберДевайсы» планирует представить на конференции «СберКонф», которая пройдет 24 сентября, умную телеприставку с голосовым помощником собственной разработки — девайс будет обладать целым рядом функций, до сих пор не встречавшихся в умных колонках российской разработки.

Пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные карты можно будет до 1 апреля 2021 года

Банк России решил продлить срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций. Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 года.

ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду

ВТБ запускает для всех клиентов среднего и малого бизнеса новое мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR». Оно позволит предпринимателям принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) с низкой комиссией, без карт и терминалов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Турникеты с Face Pay могут появиться весной на всех станциях московского метро

Турникеты с новым способом оплаты Face Pay, тестируемым в настоящее время, уже следующей весной могут появиться на каждой станции московского метро. Об этом написал в своей колонке заместитель мэра Москвы, руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сбербанк отказался от слова «банк» в новом логотипе

Логотип, под которым Сбербанк работает в настоящее время, появился десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками, а рядом стоит название «Сбербанк». В новом логотипе осталась только первая часть названия — «Сбер». При этом из названия большинства компаний экосистем также будет убрано слово «банк».

Тинькофф Банк установил первый в России круглый банкомат

Тинькофф Банк разработал и запустил в эксплуатацию новую модель инновационных банкоматов под названием «Пуля». Одна из основных особенностей нового устройства необычный эргономичный дизайн с округлыми сторонами, сужающимися кверху, что, по мнению создателей, придает ему сходство с пулей. Банкомат оснащен рекордным по размеру для российского рынка экраном в 32 дюйма с разрешением 4К. Но при этом аппарат спроектирован так, что несмотря на большой дисплей, видеть информацию на нем сможет только человек, пользующийся банкоматом.

Новости платежных систем

В Европе будет создана платежная система ConnectPay, чтобы снизить зависимость от Visa и Mastercard

В июле Европейский центральный банк одобрил инициативу 16 европейских банков из пяти стран — Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов и Испании — о запуске общеевропейской платежной системы ConnectPay для потребителей и продавцов по всей Европе. Инициатива направлена на уменьшение существующей фрагментации рынка, а также на повышение независимости Европы на глобальном рынке платежей, говорится в официальном сообщении этой Европейской платежной инициативы (EPI).

Банки тестируют новые сервисы от MasterCard

MasterCard собирается расширить возможности российских банков при проведении переводов между юрлицами (B2B-переводы) с использованием бизнес-карт. Теперь в них появилась возможность указывать назначение платежа, как требует ЦБ. Сейчас ряд банков тестируют сервис, а с 1 января 2021 года такая возможность появится у всех банков. По словам экспертов, такие переводы дороже, чем стандартные через платежную систему ЦБ. Но как экстренное средство с учетом возможности применять круглосуточно сервис будет востребован клиентами, считают банкиры.

НСПК разрабатывает мобильное приложение для оплаты QR-кодами через СБП

Приложение имеет интуитивный интерфейс, который позволит покупателю безопасно, но при этом быстро и легко провести оплату по QR-коду самостоятельно без помощи представителя ТСП. При этом для ТСП комиссия за проведение такого платежа не будет превышать 0,7%.

Платежная система «Мир» переходит на российскую среду исполнения Java

Российская компания BellSoft, один из участников проекта OpenJDK, объявляет, что АО Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», выбрала Liberica JDK, российскую среду исполнения Java, в качестве платформы для своих систем процессинга, клиринга и программы лояльности. Компания BellSoft, разработчик Liberica JDK, будет оказывать техническую поддержку компании НСПК.

Mastercard представил решение для безналичных В2В-переводов между бизнес-картами

Сервис денежных переводов Mastercard MoneySend позволяет делать переводы не только между частными лицами, но и между бизнес-картами Mastercard, то есть использоваться для взаиморасчетов между предпринимателями.

Visa сертифицировала в России решение для приема бесконтактных платежей на смартфонах

Visa сертифицировала в России решение для приема бесконтактных платежей на смартфонах Visa Tap to Phone, которое рассчитано на малые и средние торгово-сервисные предприятия и позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона, без дополнительного оборудования.

Mastercard запустила платформу для тестирования национальных криптовалют

В платежной системе заявили, что уже сотрудничают с несколькими центральными банками, которые проверяют собственные цифровые валюты в специальной системе на блокчейне.

Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк: ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Но возвращать кредитование пока не планируется

Национальный банк Беларуси 30 сентября не проводил очередной еженедельный кредитный аукцион в связи со сложившимся профицитом ликвидности в банковской системе. По словам пресс-службы банка ключевым фактором для формирования профицита ликвидности в системе стало не то, что банки повысили депозитные ставки до уровня 17-20% годовых, ситуация с ликвидностью стабилизировалась под влиянием других факторов.

Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.

Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.