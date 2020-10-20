«У Тихановского не было изжоги от бутербродов режима». Главное из интервью Воскресенского, который «вдруг» понял: Лукашенко – сильный лидер

Источник материала: KYKY

10 октября Лукашенко устроил в СИЗО КГБ встречу по принуждению с 12 политическими заключенными. Спустя 10 дней из тюрьмы вышли уже пятеро участников этого «круглого стола» – сейчас четверо из них находятся под домашним арестом, то есть фактически в том же заключении без интернета, только дома.

Один – бизнесмен Юрий Воскресенский – стал, как он сам говорит, «модератором» между так называемой властью и обществом. Лукашенко поручил ему заняться вопросом обновления Конституции и освобождения политических заключенных. Поэтому Юрий свободно передвигается, в том числе, между интервью для ОНТ и TUT.by.

Мы рассказывали вам, как Воскресенский раскритиковал Тихановскую и Бабарико в провластной программе . Сегодня мы передаем самое важное из интервью бизнесмена для TUT.by ( полную версию интервью, которое сделала Адар'я Гуштын, читайте здесь ).

Для справки: Воскресенский – бизнесмен, одна из компаний которого входит в ПВТ. Несколько лет назад был депутатом Минского городского совета, а этим летом вошел в инициативную группу Виктора Бабарико. Правозащитники уверены, что именно поэтому он оказался в тюрьме. Воскресенский не был ни правой, ни левой рукой Бабарико. Он лишь помогал собирать за него подписи.

Воскресенского задержали 12 августа, предъявили обвинение, в частности, по ч. 2 ст. 293 УК РБ о массовых беспорядках. Выпустили – 11 октября. Далее – цитаты человека, который сменил вектор своих мыслей, потому что, наконец, понял, что Лукашенко – сильный лидер.

О чем говорили на встрече с Лукашенко, от которой невозможно отказаться

О том, что будет такая встреча, не знал никто <...> Даже конвоиры побелели, когда увидели «президента». Поэтому когда одна из наших граций (речь о Марии Колесниковой) заявила, что ее просили поехать, но она отказалась, – это ложь. Вам любой заключенный подтвердит, что отказаться нельзя <...>

Президент сказал: «Я пришел сюда из-за Юры (показал на меня).

Я посмотрел передачу Марата Маркова, где он сказал, что нужно бороться за каждого человека, и я буду бороться за каждого, поэтому я хочу вас выслушать, что я делал не так, то есть помогите мне разобраться, потому что я люблю эту страну, строил ее так, как считал нужным. Сейчас я вижу, что были какие-то моменты, может быть, не совсем правильные, но я был один, мне никто не помогал, возможно, я кого-то отверг, пожалуйста, я хочу выслушать ваше откровенное мнение» <...> Начало встречи было очень конструктивным, но тут начал кричать Тихановский: «Отпусти меня!» В смысле «отпусти»?

<...> Президент записывал мнение всех, он оппонировал очень эффектно. Я не стесняюсь говорить правду, почему я должен под страхом хейта говорить не так, как оно есть? <...> Многие, за исключением Виктора Дмитриевича, который блестяще подготовлен, говорили на эмоциях.

<...> Диалог со всеми участниками был на равных. Только один участник встречи постоянно хамил, Тихановский. Он хамил несколько часов, пока президент не успокоил его своей аурой. И на «ты» обращался (к Лукашенко). [Замечание от журналиста: «Лукашенко ведь тоже ко всем на «ты» обращался»] Но Тихановский не президент».

Про баню, в которую пустили всех политзаключенных без наручников

«Нас привезли в баню, которая находится примерно в десяти километрах от Минска, я так понял, это какой-то государственный объект. В автобусах мы не могли разговаривать, конвой об этом предупредил.

Когда зашли в комплекс, там уже был накрыт стол – сок, бутерброды, нарезка, картошка, но без алкоголя – вот это нас очень расстроило, но нам сказали, что это запрещено.

Нас закрыли, мы там сидели порядка трех-четырех часов, парились. Только Лилия Власова не смогла принять участие, к сожалению. После бани мы вышли на территорию объекта, у нас лились слезы, когда мы видели елочки, пихты <...>

Сергей Леонидович [Тихановский] тоже принимал участие, у него не было изжоги от бутербродов режима. Думаю, что с многими участниками встречи мы будем идти и дальше. Несмотря на то, что меня сейчас многие хейтят.

Про освобождение политических заключенных

«Когда Тихановская говорит, что выход Салея – это результат нашего давления на режим, исходя из логики любой власти, этот процесс останавливается. Где твои мозги?

<...> Хочу обратиться к коллегам из Координационного совета и специалистам по освобождению политзаключенных с просьбой помолчать, пока все из списка не будут на свободе.

Пожалуйста, воздержитесь от негативных комментариев и приписывания заслуг себе. <...> А лучше — пожмите руку, которую протянула власть, оцените этот поступок.

<...> Как человек, 25 лет отдавший демократическому движению, я буду просить и обращаться к беларуской власти, чтобы мы урегулировали вопрос по всем 92 обвиняемым (столько людей числиться в списке политических заключенных, которые составили правозащитники).

<...> Президент дал мне некоторый карт-бланш, которым я горжусь. Срок его действия мне неизвестен. Некоторые из освобожденных говорили: «Юра, а зачем тебе все это надо? Сейчас на тебя накинутся, многие даже не вспомнят о тебе». А я сказал, что мне не нужна известность, пиар и благодарность.

Про миссию «спасителя»

«[Вопрос от журналиста: «Эта роль вам выпала за сотрудничество с КГБ?»] Когда-нибудь, когда откроются архивы, всем будет очень стыдно. Думаю, там окажутся дела тех, кто распространяет все эти слухи. Я никогда не сотрудничал и не сотрудничаю ни с одной из спецслужб – ни КГБ, ни ЦРУ. Просто КГБ и следствие увидело во мне огромный потенциал, а впоследствии – госСМИ и президент».

Про Лукашенко

«[Вопрос от журналиста: «Я правильно понимаю, что, находясь в СИЗО, вы осознали, что Лукашенко сильный лидер, с которым нужно договариваться?»]

Открытие для меня произошло 10 октября, когда он пришел на встречу. Я заявлял, что это сильный лидер, открытый человек, который умеет признавать свои ошибки и не стесняется просить помощи у беларусов.

Я знаю, что чем дольше человек пребывает у власти, тем больше у него понимания, что палитра общества многообразная, надо общаться и договариваться».

Фото обложки: Евгений Ерчак для TUT.by