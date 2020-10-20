От СК потребовали возбудить уголовные дела по факту применения насилия против демонстрантов 18 октября

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси потребовал от управления Следственного комитета по Минску возбудить уголовные дела по факту применения насилия и оружия силовиками против мирных демонстрантов во время Партизанского марша . в Минске 18 октября.





Соответствующее заявлением в СК направили правозащитные организации, входящие в Международный комитет по расследованию пыток («Правовая инициатива», «Белорусский документационный центр», «Центр по продвижению прав женщин», правозащитная организация Human Constanta, просветительско-социальное общественное объединение «Звено»).

Как сообщает сайт «Правовой инициативы», в заявлении собраны случаи применения насилия, спецсредств и оружия по отношению к мирным демонстрантам. По оценке правозащитников, такие методы «не имели каких-либо законных целей».

Отмечается также, что в соответствии со статьей 29 закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» запрещено применять или использовать оружие при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица. «Юристы считают, что сотрудники органов внутренних дел явно вышли за пределы предоставленных им прав и полномочий в связи с тем, что отсутствуют доказательства агрессии в отношении сотрудников органов внутренних дел со стороны демонстрантов», — говорится в заявлении.

По данным МВД, на уличных акциях 18 октября по всей Беларуси было задержано 280 человек(из них в Минске — 215). «До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек», — говорилось в сообщении министерства. В Минске «отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции», и «для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства», информировала пресс-служба МВД.

Журналисты, освещавшие воскресный марш в Минске, сообщали о нескольких взрывах светошумовых гранат, которые применялись силовиками в отношении демонстрантов, а также о выстрелах в воздух. Все это происходило в тот момент, когда на Партизанском проспекте находились десятки тысяч людей.

Международный комитет по расследованию пыток, совершенных против участников мирных акций в Беларуси, был создан 20 августа белорусскими и международными правозащитными организациями. Его цель — сбор фактов и доказательств о применении пыток в отношении задержанных участников акций протеста, чтобы в дальнейшем виновные были привлечены к ответственности.

Следует отметить, что 26 августа под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия в связи с заявлениями граждан о применении к ним физической силы и специальных средств на массовых мероприятиях и в изоляторах. Помимо представителей Генпрокуратуры в состав комиссии вошли сотрудники Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Сообщалось, что в работе комиссии также будут участвовать депутаты Палаты представителей. Однако каких-либо публичных сообщений о работе комиссии до сих пор нет.

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