Телевизор со сворачивающимся экраном LG оценила в $87 тысяч

Источник материала: Onliner

LG объявила о начале продаж телевизора Signature OLED R с уникальной особенностью: его огромный экран сворачивается в трубочку, как полотно для проектора. За такую фишку придется отдать $87 тысяч.

Диагональ гибкого дисплея составляет 65 дюймов, разрешение — 3840 на 2160, то есть 4K. Частота обновления равняется 120 Гц. Телевизор предлагает три варианта использования: для просмотра видеоконтента экран выезжает целиком, затем может выдвинуться небольшая его часть (например, для отображения виджетов) или же спрятаться целиком в корпусе — и тогда Signature OLED R превратится в акустическую систему мощностью 100 Вт.







Телевизор поддерживает Wi-Fi стандарта 802.11ac и Bluetooth 5.0.