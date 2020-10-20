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Телевизор со сворачивающимся экраном LG оценила в $87 тысяч
Источник материала: Onliner
LG
Диагональ гибкого дисплея составляет 65 дюймов, разрешение — 3840 на 2160, то есть 4K. Частота обновления равняется 120 Гц. Телевизор предлагает три варианта использования: для просмотра видеоконтента экран выезжает целиком, затем может выдвинуться небольшая его часть (например, для отображения виджетов) или же спрятаться целиком в корпусе — и тогда Signature OLED R превратится в акустическую систему мощностью 100 Вт.
Телевизор поддерживает Wi-Fi стандарта 802.11ac и Bluetooth 5.0.
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 1000, Smart TV (Samsung Tizen), Wi-Fi
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
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