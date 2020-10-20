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Телевизор со сворачивающимся экраном LG оценила в $87 тысяч

20.10.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

LG объявила о начале продаж телевизора Signature OLED R с уникальной особенностью: его огромный экран сворачивается в трубочку, как полотно для проектора. За такую фишку придется отдать $87 тысяч.

Диагональ гибкого дисплея составляет 65 дюймов, разрешение — 3840 на 2160, то есть 4K. Частота обновления равняется 120 Гц. Телевизор предлагает три варианта использования: для просмотра видеоконтента экран выезжает целиком, затем может выдвинуться небольшая его часть (например, для отображения виджетов) или же спрятаться целиком в корпусе — и тогда Signature OLED R превратится в акустическую систему мощностью 100 Вт.



Телевизор поддерживает Wi-Fi стандарта 802.11ac и Bluetooth 5.0.

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LG объявила о начале продаж телевизора Signature OLED R с уникальной особенностью: его огромный экран сворачивается в трубочку, как полотно для проектора. За такую фишку...
 
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