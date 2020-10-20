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"Не застряли и не стоят в пробке ": ГПК пояснил ситуацию с фурами на границе

20.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Не застряли и не стоят в пробке ": ГПК пояснил ситуацию с фурами на границе

В таком количестве ожидающих выезда фур "нет никакого проблемного вопроса", отметил представитель ГПК,  поскольку "эти грузовики не застряли и не стоят в заторе или пробке, а постоянно двигаются, с нашей стороны пункты пропуска постоянно работают и ритмично запускают автомобили для оформления", добавил Бычковский. 

© Photo : Гродненская региональная таможня
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"Прежде всего, нужно понимать, что если сопредельное государство не забирает транспорт, то и место для запуска новых грузовиков в белорусском пункте пропуска не освобождается", ― пояснил представитель Госпогранкомитета.

Кроме того, на ряде погранпереходов процесс ожидания выезда носит "исключительно спланированный по времени характер", это возможно при помощи действующей на КПП системы электронной очереди, она информирует водителей о выделенном специально для них интервале времени для въезда в пункт пропуска, рассказал специалист.

"Каждый водитель ,который стал в электронную очередь, понимает во сколько он должен прибыть к данному пункту пропуска, при этом сам он находится в сервисной зоне ожидания, где есть все условия для комфортного отдыха и времяпровождения водителей. Эта категория уже никак не подпадает под статус застрявших на границе, прекрасно понимая, когда и во сколько они туда поедут", ― рассказал Бычковский. 

© Photo : Госпогранслужба Литвы
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Также по информации ГПК, утром во вторник около 40% водителей большегрузов следовали именно через те пункты пропуска , которые оснащены системой электронной очереди, "на латвийском направлении это Григоровщина и Урбаны, на литовском Котловка, на польском Брузки и Брест , но сегодня там у нас нет очередей", сказал представитель погранведомства.

"С учетом постоянного роста объема перевозимых товаров ситуация не является стихийной. В связи с данной тенденцией пропускная способность наших белорусских пунктов пропуска и сопредельных регулярно увеличивается в ходе их модернизации и реконструкции", ― сказал Бычковский.

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Теги: Брест
 
 
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