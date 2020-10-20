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Лукашенко сменил ректоров в трех вузах

20.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. В трех белорусских вузах сменилось руководство, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Sputnik
В милиции сообщили о задержаниях на студенческом марше в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 октября говорил о том, что у него есть вопросы к работе Министерства образования. В частности, он возмутился поведением студентов, которые участвуют в протестных акциях.

По его словам, это недоработки ректоров вузов. "В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", – анонсировал он тогда кадровые перестановки.

Согласно информации Telegram-канала список кадровых решений выглядит так:

  • МГЛУ - Наталья Лаптева (до этого возглавляла факультет немецкого языка)
  • БГУКИ - Наталья Карчевская (была замминистра культуры)
  • БрГТУ - Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ)

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти ранее анонсировали назначение новых руководителей в высших учебных заведениях в связи с участием студентов в протестных акциях.
 
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