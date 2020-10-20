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Лукашенко сменил ректоров в трех вузах
20.10.2020 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт - Sputnik. В трех белорусских вузах сменилось руководство, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 октября
По его словам, это недоработки ректоров вузов. "В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", – анонсировал он тогда кадровые перестановки.
Согласно информации Telegram-канала список кадровых решений выглядит так:
Массовые
Последует
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Белорусские власти ранее анонсировали назначение новых руководителей в высших учебных заведениях в связи с участием студентов в протестных акциях.
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