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В любительском чемпионате по хоккею новые запреты: не только лозунги, но и разноцветный окрас клюшки

20.10.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ассоциация «Любители хоккея Республики Беларусь» (АЛХ) довела до клубов информацию об изменении требований к экипировке — в частности, любительским клубам теперь нельзя использовать незарегистрированную символику. Соответствующее решение от 19 октября есть в распоряжении SPORT.TUT.BY, его существование подтвердил нам председатель правления АЛХ Михаил Леонович.


В решении говорится о том, что во время проведения матчей разрешено использование «только государственных символов Республики Беларусь, символики чемпионата, а также иной символики, согласованной с оргкомитетом АЛХ».

Кроме того, во время матчей теперь «запрещена реклама политических партий, союзов, общественных объединений и других организаций, преследующих политические цели».

Далее в документе расшифровывается, что понимается под такой рекламой — это могут быть флаги, эмблемы, значки, шарфы, лозунги, фотографии, рисунки, жесты и даже «цветовые сочетания».

Кроме того, игрокам теперь «запрещается оборачивать клюшку флуоресцентной лентой, либо лентой разных цветов», а также «окрашивать ее различными видами красок».

Если игрок нарушил эти правила, он не допускается к игре.

Если судья заметил нарушение нового регламента командой в первый раз, он вправе остановить игру и присудить нарушителям техническое поражение, а также снять с команды 2 очка. За повторное нарушение команда будет сниматься с чемпионата до конца сезона.

Какие санкции будут применятся к болельщикам, нарушившим новое решение, в документе не сказано. К сожалению, Михаил Леонович не стал комментировать нам этот документ, лишь заявив, что он доведен до команд, выступающих в лиге. Решение вступило в силу 19 октября.

 
 
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