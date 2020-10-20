В Столинском районе мотоциклист влетел в припаркованный грузовик и погиб

Источник материала: Tut.by

В Столинском районе насмерть разбился мотоциклист, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 19 октября, в 21.20, в деревне Большое Малешево. По предварительной информации, 33-летний водитель мотоцикла «Минск» ехал по улице Выжарской. Напротив дома № 37 он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик ЗИЛ.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелейшие травмы и умер в автомобиле скорой помощи при доставлении в больницу. Установлено, что он управлял мотоциклом без мотошлема.