ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столинском районе мотоциклист влетел в припаркованный грузовик и погиб

20.10.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Столинском районе насмерть разбился мотоциклист, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 19 октября, в 21.20, в деревне Большое Малешево. По предварительной информации, 33-летний водитель мотоцикла «Минск» ехал по улице Выжарской. Напротив дома № 37 он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик ЗИЛ.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелейшие травмы и умер в автомобиле скорой помощи при доставлении в больницу. Установлено, что он управлял мотоциклом без мотошлема.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 19 октября, в 21.20, в деревне Большое Малешево.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко сменил ректоров трех институтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика