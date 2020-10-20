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Платформа «Голос» объявила о результатах голосования по поправкам в Конституцию. 99% — против

20.10.2020 12:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dev.by

Как сообщает в своем телеграмм-канале платформа «Голос», в голосовании приняли участие 460 тысяч человек.

Голосование проходило в течение шести дней. Свое мнение о проведении конституционной реформы до новых выборов высказали 460 тысяч человек. Из них 99% из них высказались против внесения поправок в Конституцию Беларуси до новых президентских выборов.  

«Это абсолютный рекорд», - конститруют авторы платформы и приводят несколько цифр для сравнения:  

- 350 предложений поступило в парламент за первые три дня с момента, когда власти начали собирать мнения о поправках в Конституцию в октябре 2020 года.

- 400 тысяч предложений о поправках в Конституцию СССР пришло в 1977 году со всего СССР.

«Сотни тысяч голосов белорусов доказывают, что гражданское общество Беларуси отказывается играть по правилам нелегитимных властей. Главный закон страны может быть изменен только после новых честных выборов. Вместе с тем, народные предложения о новой Конституции Беларуси, высказанные в голосовании, будут учтены независимой экспертной группой, которая в партнёрстве со штабом Светланы Тихановской разрабатывает пакет поправок в Конституцию и новый Избирательный кодекс Беларуси», - говорится в сообщении.

 
 
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Как сообщает в своем телеграмм-канале платформа «Голос», в голосовании приняли участие 460 тысяч человек.
 
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