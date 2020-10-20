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Платформа «Голос» объявила о результатах голосования по поправкам в Конституцию. 99% — против
20.10.2020 12:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dev.by
Как сообщает в своем телеграмм-канале платформа «Голос», в голосовании приняли участие 460 тысяч человек.
Голосование проходило в течение шести дней. Свое мнение о проведении конституционной реформы до новых выборов высказали 460 тысяч человек. Из них 99% из них высказались против внесения поправок в Конституцию Беларуси до новых президентских выборов.
- 350 предложений поступило в парламент за первые три дня с момента, когда власти начали собирать мнения о поправках в Конституцию в октябре 2020 года.
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Как сообщает в своем телеграмм-канале платформа «Голос», в голосовании приняли участие 460 тысяч человек.
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