США ответили на предложение Путина «перезагрузить» двусторонние отношения в киберсфере

Источник материала: Ежедневник

фото: delovoydonbass.ru

В Вашингтоне назвали предложение России о сотрудничестве в сфере информационной безопасности «циничной и дешевой пропагандой».

Власти США впервые публично отреагировали на предложение президента России Владимира Путина о возобновлении сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс назвал инициативу Кремля «не более чем лживой риторикой, циничной и дешевой пропагандой». А госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия пренебрежительно относится к общественной безопасности и международной стабильности в киберпространстве. Ранее власти США обвинили шесть россиян в международном хакерстве. Владимир Путин же предлагал Вашингтону «перезагрузить» двусторонние отношения в киберсфере, пишет Коммерсантъ .

19 октября Минюст США в понедельник выдвинул заочное обвинение в международном хакерстве шести гражданам России, которые являются, по утверждению Вашингтона, офицерами ГРУ. По версии следствия, нанесенный их действиями только Соединенным Штатам ущерб составил более 1 млрд долларов, а в целом речь идет примерно о 10 млрд долларов. По утверждению американской стороны, эта шестерка русских стоит за «самой деструктивной и разрушительной серией компьютерных атак, когда-либо приписываемых одной группе». Граждан России обвинили в крупных атаках на электронные ресурсы Великобритании, США, Украины, Франции, Южной Кореи и целого ряда других стран.

Владимир Путин же 25 сентября предложил властям США возобновить сотрудничество в сфере международной информационной безопасности, которое завязалось еще в 2013 году, но было заморожено из-за разногласий вокруг Украины и якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США 2016 года.

Президент РФ тогда заявил, что диалог в киберсфере не должен быть «заложником» политических споров, и предложил программу восстановления сотрудничества — «перезагрузки» — из четырех пунктов.

В заявлении российского президента говорилось, что «риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере является одним из основных стратегических вызовов современности». «Особая ответственность» за предотвращение кибервойны лежит, как заявили тогда в Кремле, «на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности», то есть прежде всего на России и США.