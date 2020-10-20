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Виталию Шклярову изменена мера пресечения

20.10.2020 12:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tvrain.ru

Политтехнолог после выхода из СИЗО 14 октября находился под домашним арестом. Теперь мера пресечения для него изменена на подписку о невыезде.

"Со слов следователя, ему поменяли меру пресечения в течение суток по нашему ходатайству. Думаю, одной из причин этого решения была тяжелая болезнь мамы Виталия", — рассказал адвокат Антон Гашинский Tut.by.

Шкляров был выпущен из СИЗО под личное поручительство вышедшего из СИЗО КГБ неделей ранее политолога и координатора штаба Виктора Бабарико Юрия Воскресенского. 20 октября Воскресенский дал большое интервью Tut.by, в котором рассказал своей роли в освобождении Шклярова, медиатора Лилии Власовой и адвоката Ильи Салея.

 
 
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Политтехнолог после выхода из СИЗО 14 октября находился под домашним арестом. Теперь мера пресечения для него изменена на подписку о невыезде.
 
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