Украина объявила о строительстве двух военных баз на Черном море

Источник материала: АФН

Украина построит две военно-морские базы на Черном море, заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде, сообщает 24 канал.

«Мы начинаем строить две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, в том числе корабля ВМС «Гетман Сагайдачный», ведется подготовка десантных катеров.

По словам Зеленского, власти начали создавать «войско, которое сможет защитить Украину на суше, на воде, в воздухе и киберпространстве».

«Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или забрать у Украины часть территории без единого выстрела», — сказал президент, передает РБК.

Президент также рассказал, что Украина совместно с Турцией будет производить корветы, военные дроны и развивать системы ПВО. «Также мы начали изготовление новейших образцов вооружения, испытываем реактивную систему «Ольха М» и системы реактивных снарядов «Тайфун», — заявил он.

12 октября замглавы офиса президента Игорь Жовква заявил, что страна нуждается в создании «фактически с нуля» двух военно-морских баз. «У нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна — на Азовском», — сказал он тогда. Жовква напомнил о меморандуме между Украиной и Великобританией о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере, заявив, что документ предполагает строительство базы с привлечением британских специалистов.