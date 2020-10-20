Лукашенко сменил ректоров трех институтов

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня устроил кадровые перестановки в высших учебных заведениях страны, сообщает пресс-служба президента. В частности, ректоры поменялись в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ.

Новым ректором МГЛУ назначена Наталья Лаптева, до этого занимавшая должность декана факультета немецкого языка. В БГУКИ ректором стал Наталья Карчевская, теперь уже бывшая первый замминистра культуры, в БрГТУ - экс-проректор по учебной работе БНТУ Александр Баханович.