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Палить из пушки по воробьям: Лукашенко сменил ректоров из-за протестных настроений студентов
Источник материала: Партизан
В трех белорусских вузах сменилось руководство, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко 9 октября говорил о том, что у него есть вопросы к работе Министерства образования. В частности, он возмутился поведением студентов, которые участвуют в протестных акциях.
По его словам, это недоработки ректоров вузов. "В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", – заявил он тогда.
Согласно информации Telegram-канала список кадровых решений выглядит так:
МГЛУ возглавила Наталья Лаптева (до этого она была деканом факультета немецкого языка).
Ректором БГУКИ стала Наталья Карчевская (экс-замминистра культуры)
Руководить БрГТУ будет Александр Баханович (бывший проректор по учебной работе БНТУ)
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В трех белорусских вузах сменилось руководство, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
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