ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Моя твоя больше не понимать: контакты между официальным Минском и ЕС остановлены

20.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На прошедшей неделе контакты официального Минска со странами Запада практически отсутствовали. Европейский союз готовит второй пакет санкций.

Моя твоя больше не понимать: контакты между официальным Минском и ЕС остановлены
После телефонного разговора министра Макея с главой европейской дипломатии Жузепом Боррелем 9 октября политические контакты стран Запада с беларуским руководством прекратились. По крайней мере, открытые источники не сообщают о таких контактах.

12 октября Совет Европейского союза принял очередное заявление по Беларуси, в котором говорится о готовности ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении предприятий и высокопоставленных должностных лиц, в том числе – Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. 

Как позже стало известно, инициатором включения Лукашенко в санкционный список стал МИД Германии.

13 октября стало известно о том, что Швейцария присоединилась к ранее введённым Евросоюзом санкциям в отношении 40 беларуских официальных лиц.

15 октября во время пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео упомянул Беларусь. Он выразил поддержку беларускому народу, «который продолжает призывать беларуское руководство к ответу за ущемление демократии», а также в очередной раз потребовал освободить американского гражданина Виталия Шклярова (накануне он был отпущен из СИЗО КГБ под домашний арест - прим. БП)


На прошедшей неделе продолжилась дипломатическая активность Светланы Тихановской. В частности, она встретилась с главами внешнеполитических ведомств стран Балтии и Канады. В ходе встречи речь шла о «народном ультиматуме», санкциях ЕС и поддержке гражданского общества в Беларуси.

На неделе также состоялись четвертые за последние два месяца слушания в Европарламенте о ситуации в Беларуси. В ходе слушаний представитель Европейской службы внешних действий Люк Девинь заявил о том, что для ЕС исключительно важным является мирное разрешение сложившейся в Беларуси ситуации. 

Он также сказал о намерении ЕС оказать существенную финансовую и иную поддержку Беларуси в случае демократических преобразований. В Европарламенте также обсудили способы привлечения к ответственности беларуских силовиков.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедшей неделе контакты официального Минска со странами Запада практически отсутствовали. Европейский союз готовит второй пакет санкций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер Киргизии оправдан по делу о попытке захвата власти в 2012 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика