Началось общественное обсуждение законопроекта о господдержке жилищного строительства

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«Проект указа предусматривает дальнейшее совершенствование порядка и условий предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья, а также урегулирование отдельных вопросов строительства гражданами такого жилья», – говорится в обосновании к проекту.



При подготовке документа проведен анализ обращений граждан, относящихся к предмету правового регулирования нормативного правового акта, публикаций в средствах массовой информации и выявленные проблемные вопросы закреплены в нормах проекта указа, сообщили в Минстройархитектуры.

Что в итоге?

Замечания и предложения заинтересованные лица и организации могут высказывать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 30 октября 2020 г. включительно.