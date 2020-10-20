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Началось общественное обсуждение законопроекта о господдержке жилищного строительства
Источник материала: Myfin
«Проект указа предусматривает дальнейшее совершенствование порядка и условий предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья, а также урегулирование отдельных вопросов строительства гражданами такого жилья», – говорится в обосновании к проекту.
При подготовке документа проведен анализ обращений граждан, относящихся к предмету правового регулирования нормативного правового акта, публикаций в средствах массовой информации и выявленные проблемные вопросы закреплены в нормах проекта указа, сообщили в Минстройархитектуры.
Что в итоге?
Замечания и предложения заинтересованные лица и организации могут высказывать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 30 октября 2020 г. включительно.
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