Три ректора ответили за студенческий протест — Лукашенко разрешил назначить новых руководителей вузов

Александр Лукашенко 20 октября согласовал назначения новых ректоров трех белорусских университетов, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».



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Вместо Натальи Барановой, которая работала в должности ректора Минского государственного лингвистического университета с 1995 года, назначена Наталья Лаптева. До этого она возглавляла факультет немецкого языка МГЛУ.

Бывшая первый замминистра культуры Наталья Карчевская возглавит Белорусский государственный университет культуры и искусств. С начала учебного года она временно исполняла обязанности руководителя БГУКИ. Предыдущего ректора Алину Корбут уволили 31 августа текущего года.

Новым ректором Брестского государственного технического университета назначен Александр Баханович, бывший проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета. Он сменил на посту кандидата технических наук, доцента Александра Драгана, занимавшего его с мая 2018 года.

9 октября на совещании, в котором участвовали главы силовых структур, министерств, областей и другие чиновники, Лукашенко поручил в течение недели решить вопрос со сменой руководства некоторых высших учебных заведений.

«Поведение части студентов показывает их небрежное отношение, мягко говоря, к высшему образованию, — заявил Лукашенко. — Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени. Недорабатывают ректора вузов. В ближайшее время, Игорь Петрович (глава Администрации президента Игорь Сергеенко. — БелаПАН.), в течение недели мы должны решить проблему кадровую по таким вузам».

21 сентября сменили ректоров трех медицинских вузов страны — минского, гомельского и гродненского.

С 1 сентября в ведущих вузах страны практически ежедневно проходят акции солидарности. Студенты и преподаватели собираются внутри здания (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения.

Они записывают видеообращения, поют песни, аплодируют или стоят молча, некоторые держат бело-красно-белые флаги и плакаты против фальсификации президентских выборов, насилия силовиков, а также задержания сокурсников и увольнения преподавателей.

В соцсетях студенты рассказывают, что в их вузах и рядом с ними периодически дежурит милиция и силовики в гражданском. Милиция снимает митингующих студентов и преподавателей, отбирает у них плакаты и флаги, разгоняет и задерживает, студентов арестовывают и штрафуют.

Так, по данным молодежного гражданского объединения «Задзiночанне беларускiх студэнтаў» (ЗБС) и Студенческой инициативной группы, за первые шесть недель учебного года в Беларуси было задержано уже более 150 студентов.