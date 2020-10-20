Аналитики: у методов власти по поддержке экономической активности существуют серьезные риски

Национальный банк Беларуси, ограничивая денежное предложение, пытается снизить давление на валютный рынок, однако у жесткого контроля над денежным предложением есть и негативные последствия.





Такой вывод приводится в обзоре, который подготовили аналитики Центра экономических исследований российского «Сбербанка».

Комментируя действия Нацбанка Беларуси, эксперты обратили внимание, что на прошлой неделе регулятор продлил на три месяца (до 19 января) решение об ограничении предоставления рублевой ликвидности коммерческим банкам.

«Национальный банк продолжает сдерживать давление участников рынка на курс национальной валюты, резко усилившееся на волне политического кризиса», — отмечают аналитики «Сбербанка».

По их мнению, результаты проведения подобной политики проиллюстрировала сентябрьская статистика валютного рынка и международных резервов.

«Если в августе население на чистой основе приобрело 622 млн долларов, то в сентябре — 55 млн долларов. И компании, и банки в сентябре стали чистыми продавцами иностранной валюты. Как итог, после рекордного сокращения золотовалютных резервов в августе на 1,4 млрд долларов в сентябре снижение составило 136 млн долларов», — констатируют аналитики «Сбербанка».

Вместе с тем, отмечают они, у жесткого контроля над денежным предложением существуют и негативные последствия.

«В условиях оттока вкладов и моратория на предоставление ликвидности со стороны Нацбанка, банки были вынуждены остановить кредитование реального сектора. Сейчас некоторые банки пытаются перезапустить программы кредитования, но предлагаемые условия вряд ли сделают такие продукты популярными», — отмечают экономисты «Сбербанка».

Они обращают внимание, что в отдельных банках ставки по потребительским кредитам превысили 30% годовых.

«По сообщениям открытых источников, проверить которые довольно проблематично, в противопоставление частному сектору государственные предприятия получают масштабную поддержку в виде льготного финансирования. Кредиты выдаются под гарантии правительства и местных исполкомов через госбанки и направляются на выплаты зарплат и обеспечение текущей деятельности», — констатируют эксперты.

Возможно, предполагают они, именно поэтому, несмотря на экономический спад и снижение производительности труда в текущем году в Беларуси продолжается рост зарплат в реальном выражении. По мнению аналитиков «Сбербанка», у подобных методов поддержки экономической активности существуют «серьезные риски».