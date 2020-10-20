Шклярову заменили домашний арест на подписку о невыезде

Политтехнологу Виталию Шклярову изменена мера пресечения — с домашнего ареста на подписку о невыезде.





Как сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский, Шклярова выпустили из СИЗО в пятницу, 16 октября, и поместили под домашний арест.

«В понедельник вечером 19 октября мера пресечения снова была изменена — на подписку о невыезде, и его отвезли к больной матери. Сейчас Шкляров с мамой в Минске. Она находится в тяжелом состоянии, ей требуется облучение и химиотерапия», — рассказал Гашинский.

Шкляров по-прежнему находится в статусе обвиняемого по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

«Мы будем добиваться снятия обвинения. Пока подписка о невыезде действует до конца следствия», — сказал адвокат.

Гашинскому неизвестно о том, последуют ли какие-то следственные действияя в отношении его подзащитного в ближайшее время.

Позднее мать Виталия Нина Шклярова в комментарии БелаПАН отрицала, что ее сын мог работать со штабом Тихановской. «Он приехал ко мне как обычно, привез внука на лето, ни с какой Тихановской он не работал, это просто глупо!» — утверждала мать Шклярова.

7 августа стало известно, что Шклярову предъявлено обвинение. Тогда же адвокат заявил, что его подзащитный не признает вины, а также жалуется на давление со стороны администрации следственного изолятора.

8 августа белорусские правозащитники объявили Виталия Шклярова политзаключенным.

29 сентября ему продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

Шклярову и еще шести политзаключенным мера пресечения была изменена после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Помимо Шклярова на встрече присутствовали бывший глава «Белгазпромбанка», экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, его сын, глава предвыборного штаба Эдуард Бабарико, юрист и медиатор Лилия Власова, юристы Максим Знак и Илья Салей, политолог и активист Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, бизнесмен, соучредитель интернет-изданий kyky.org и The Village Belarus, владелец агентства Vondel/Hepta и «Галереи Ў» Александр Василевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления «Белгазпромбанка», Сергей Добролет, бывший зампред правления «Белгазпромбанка», и Сергей Тихановский, видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни», муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

На следующий день двум участникам — Юрию Воскресенскому и Дмитрию Рабцевичу — была изменена мера пресечения на домашний арест. Вечером 13 октября под подписку о невыезде выпустили еще двух фигурантов «дела PandaDoc» — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа. 16 октября на домашний арест был переведен Илья Салей. 19 октября стало известно об изменении меры пресечения Виталию Шклярову и Лилии Власовой.