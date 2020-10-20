«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

Оппоненты Лукашенко хотят поменять российское общественное мнение о ситуации в Беларуси через экспертное сообщество.

Представители Координационного совета (КС) всю прошлую неделю провели в Москве. Там они встречались с экспертами различных аналитических центров, чтобы рассказать о происходящих в Беларуси событиях.



Максим Богрецов. Фото dev.by

Как рассказал Naviny.by член КС, представитель IT-бизнеса Максим Богрецов, в российском обществе есть большой спрос на информацию из Беларуси, но на государственном телевидении присутствует высокий уровень ангажированности. Об оппонентах Лукашенко говорят преимущественно в негативном ключе, а белорусские протесты сравниваются с украинским Майданом.

«Там сейчас часто задают вопрос, чем наши протесты отличаются от Майдана. У нас всё нацелено на урегулирование внутреннего конфликта, ничего антироссийского нет даже и близко. Всё продиктовано исключительно отсутствием законности, украденными выборами, насилием. На это любой цивилизованный человек реагировал бы точно также, независимо от того, в какой стране он живет, какая у него национальность и так далее. Эти вопросы были большой частью повестки. Мы об этом очень много разговаривали», — рассказал Максим Богрецов.

Он не раскрыл имена участников встречи с российский стороны, но не исключил, что эти эксперты способны в том числе влиять на мнение российских властей.

«С властями мы не имели прямого разговора. Мы специально не искали элемента влияния. У нас была задача наладить в первую очередь экспертный диалог, чтобы сбалансировать поступающую о Беларуси информацию и предложить в будущем обращаться к первоисточникам, а не питаться третьесортными источниками», — подчеркнул член КС.

Из общения с экспертами у него сложилось впечатление, что действующая власть в Беларуси уже давно не воспринимается как хороший партнер, поэтому было важно показать, какая у Лукашенко есть альтернатива. В экспертном сообществе и в особенности в деловых кругах готовы идти на диалог.

«Те люди, с которыми мы разговаривали, готовы к диалогу. Если говорить о власти, то у меня на эту тему нет никаких индикаторов. Посмотрим, будет ли изменение повестки на уровне государственных каналов и пропаганды, насколько нам удастся поменять нарратив», — сказал Максим Богрецов.

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Он убежден, что после выборов российские власти поддержали Лукашенко по инерции. Соблюдение же ими нейтралитета помогло бы разрешить политический кризис в Беларуси.

«Это зло, но с ним жили много лет. К нему привыкли, есть понимание, как с ним работать. Единственное, чем это можно объяснить, — это инерция. Если для них белорусский протест объясняется национализмом, если у них такой уровень непонимания ситуации, то понятно, почему они ведут себя таким образом. Мы хотели бы добиться понимания, что бесправие — это бесправие, насилие — это насилие. Это невозможно терпеть и допускать. И поддержка с той стороны — это неправильно. Важно соблюдение нейтралитета. Понимание, что кроме Лукашенко есть еще и белорусский народ, безусловно, сейчас бы помогло», — отметил член КС.

Он уверен, что со временем отношение российских властей к событиям в Беларуси и оппонентам Лукашенко поменяется.

«Мы же не искусственно создали информационный повод. То, что произошло с выборами, то, что произошло на улицах, — это правда. А правда как вода — рано или поздно она достигает своего. Игнорировать это бесконечно будет невозможно. Поэтому отношение поменяется. Это вопрос времени», — сказал Максим Богрецов.

Помимо диалога с экспертным сообществом КС намерен также больше работать с российской прессой.