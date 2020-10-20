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Часть слуцкой трассы засыпало битым стеклом: водители едут по встречной, некоторые пробили колеса (видео)

20.10.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Необычное происшествие на слуцкой трассе (Р23, Минск — Микашевичи). В чат-бот Onliner поступило сообщение о том, что часть автодороги по направлению к Минску засыпана битым стеклом. Это привело к тому, что в некоторых автомобилях были пробиты колеса.

— Трасса Минск — Микашевичи (49-й км в сторону Минска) полностью в битом стекле: водителям пришлось ехать по встречке, некоторые пробили колеса, — сообщил корреспонденту Onliner наш читатель. — Осколков очень много, будто целый МАЗ рассыпал стекло.

А ведь, похоже, случилось нечто подобное. В Telegram-канале «Слуцк Беларусь Новости» появилось сообщение о том, что стекло высыпалось на дорогу из проезжавшего грузового автомобиля.

«На трассе Р23, примерно 55—60-й км, у фуры с мусором открылся борт. На протяжении примерно пяти километров рассыпались стекло, банки, бутылки. Водители объезжают по встречке, будьте внимательны», — говорится в этом сообщении.

Водителей призывают быть внимательными.

К слову, по Правилам дорожного движения (п. 183) «перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение».

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Необычное происшествие на слуцкой трассе (Р23, Минск — Микашевичи). В чат-бот Onliner поступило сообщение о том, что часть автодороги по направлению к Минску засыпана...
 
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