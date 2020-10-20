В Чижовке водитель Mercedes сбил нетрезвого пешехода, который двигался по проезжей части

Источник материала: Onliner

В ГАИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Чижовке: вчера вечером пешеход там попал под машину. Предварительно установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался по проезжей части.

Предварительные обстоятельства ДТП сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская.

— Вчера около 21:30 водитель 1991 года рождения, управляя Mercedes, ехал по улице Ташкентской со стороны улицы Голодеда в направлении улицы Уборевича. Он совершил наезд на пешехода 1983 года рождения, двигавшегося по проезжей части улицы Ташкентской, — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами доставлен в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.





— Это не первый случай, когда пешеходы попадают в ДТП, бездумно гуляя по проезжей части, — отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходов призвали пересекать проезжую часть только в специально отведенных для этого местах и не выходить на дорогу там, где это запрещено.

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