Белорусам приходят письма о призыве на службу. Надо ли стричься наголо, или там постригут? (обновлено)

Источник материала: Onliner

Удивительная рассылка стала приходить по электронной почте некоторым белорусам: их призывают на срочную службу. Служил уже? Слишком старый? Болит нога? Не волнует: 23 октября надо явиться в военкомат по месту учета. Там, видимо, скажут, на какой фронт отправляют. Конечно, это липа, но исполнена в меру старательно. И подписана: Министерство обороны.

Письмо украшено символикой Министерства обороны и озаглавлено так: «ВНИМАНИЕ Призыв на срочную военную службу!» В нем сказано (все особенности оформления, орфография и пунктуация сохранены): «В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь "О воинской обязанности и военной службе" а также требованием Президента Республики Беларусь от 29 сентября 2020 года Вам надлежит явиться «23» октября 2020 г. с "8-00 до 10-00" часам в ближайший ОГВК. При себе иметь военный билет, паспорт, настоящую повестку, водительское удостоверение (при наличии) для получения мобилизационного предписания».

Также адресату напоминают об административной ответственности, «определенной в статье 25,1 КоАП». И прилагается список военкоматов, надо выбрать свой.

Поскольку личных данных в послании нет, очевидно, перед комиссариатами через три дня соберутся только самые отчаянные «призывники». Которых не насторожило даже то, что письмо отправлено с ящика info.mil.by@yandex.by (он не имеет отношения к Минобороны).

Пока непонятно, насколько массовой является эта рассылка. А также какие цели преследует. По телефону доверия ведомства сообщили, что по этому поводу им уже звонили — уточняли, что бы это значило. Предположили, что, возможно, кто-то «раскачивает ситуацию». Кому это понадобилось — непонятно... В региональных военкоматах, в свою очередь, удивились такому повороту и заверили нас, что по электронке в армию не призывают. Можно пока не приходить.

Дополнено

В Минобороны отреагировали: «Рассылаемое по электронной почте (с адреса info.mil.by@yandex.by) от имени военного ведомства сообщение о явке в военкомат не является действительным. Адрес не принадлежит военному ведомству.

Обязанности граждан по исполнению воинской обязанности изложены в Законе Республики Беларусь „О воинской обязанности и воинской службе“, а не в законе, упомянутом в фейковом сообщении.

В целях исполнения воинской обязанности граждан вызывают в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, только персональными повестками, в которых указывается не телефон доверия госорганов, а телефон должностного лица органа, вызывающего гражданина».





Тоже «призывают»? Выйдите на связь: na@onliner.by.