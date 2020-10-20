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Новаторская разметка на трамвайной остановке: теперь там что-то измеряют
Источник материала: Onliner
Трамвайная остановка «Белинского» на улице Якуба Коласа и появившаяся там новаторская разметка надолго запомнятся жителям столицы. Кто знает, может быть, она станет таким же мемом, как, например, знак на Немиге. Но пока нужно определиться с тем, каким будет окончательный формат: будет желтая разметка, не будет, будет, но частично — пока остается только гадать.
Если коротко восстановить хронологию событий, получится примерно следующее:
И вот сегодня читатели снова шлют в
Пока корреспонденту Onliner удалось выяснить, что на месте проводятся измерительные работы. К чему это приведет и какой станет трамвайная остановка «Белинского» в итоге — это мы надеемся узнать совсем скоро.
(будет дополнено)
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Трамвайная остановка «Белинского» на улице Якуба Коласа и появившаяся там новаторская разметка надолго запомнятся жителям столицы. Кто знает, может быть, она...
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