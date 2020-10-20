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Новаторская разметка на трамвайной остановке: теперь там что-то измеряют

20.10.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Трамвайная остановка «Белинского» на улице Якуба Коласа и появившаяся там новаторская разметка надолго запомнятся жителям столицы. Кто знает, может быть, она станет таким же мемом, как, например, знак на Немиге. Но пока нужно определиться с тем, каким будет окончательный формат: будет желтая разметка, не будет, будет, но частично — пока остается только гадать.

Если коротко восстановить хронологию событий, получится примерно следующее:

  • 9 октября мы сообщили о том, что на улице Якуба Коласа, на трамвайной остановке «Белинского», появилась новая разметка: полосы движения были выкрашены в желтый цвет, на асфальте также появились обозначения дорожного знака 1.29 «Аварийно-опасный участок»;
  • реакция среди водителей была неоднозначной: с одной стороны, разметка, конечно же, привлекала внимание, с другой стороны, автомобилисты жаловались на то, что на ней скользко, трудно затормозить, в особенности когда дорога мокрая;
  • 17 октября стало известно, что желтую краску счищают с проезжей части, по крайней мере частично;
  • реакция водителей снова была двоякой: с одной стороны, устраняют «скользкую» проблему, с другой стороны — так много телодвижений на столь небольшом участке дороги.

И вот сегодня читатели снова шлют в чат-бот Onliner фотографии с трамвайной остановки «Белинского». На месте сотрудники ГАИ и какие-то специалисты с необычными приборами. Выходит, работа не завершена?

Пока корреспонденту Onliner удалось выяснить, что на месте проводятся измерительные работы. К чему это приведет и какой станет трамвайная остановка «Белинского» в итоге — это мы надеемся узнать совсем скоро.

Новаторская разметка на трамвайной остановке: теперь там что-то измеряют
Новаторская разметка на трамвайной остановке: теперь там что-то измеряют
Новаторская разметка на трамвайной остановке: теперь там что-то измеряют

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
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Трамвайная остановка «Белинского» на улице Якуба Коласа и появившаяся там новаторская разметка надолго запомнятся жителям столицы. Кто знает, может быть, она...
 
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