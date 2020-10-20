ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске за год отремонтировали более миллиона квадратных метров дорог

20.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. В этом году в Минске обновили дороги общей площадью 1 миллион 44 квадратных метра. Причем в большинстве случаев дорожники отходят от ямочного ремонта и выполняют полную замену асфальтно-бетонных перекрытий. Это основной вид работ, проведенный с начала этого года, – отремонтировано более 724 тысяч квадратных метров.

© Sputnik / Максим Богодвид
Купить новое авто или подождать? Что происходит на авторынке Беларуси

"В последние годы мы начали уделять внимание не локальному ямочному ремонту, а полному перекрытию: где-то частью дороги, где-то полностью улицы", - рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства предприятия "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин. – "Как показывает практика, такой вид работ себя оправдывает: увеличивается срок службы дорожного покрытия".

Полное перекрытие проводится в сопровождении научных институтов: они подбирают специальные деформационно-устойчивые смеси, чтобы уменьшить "колейность" дорог и сделать их более долговечными. В этом году запланировано обновление порядка 110 объектов улично-дорожной сети, 90 из которых уже завершили. Остальные работы планируют доделать в октябре, останется лишь подготовка дорог к зиме: ямочный ремонт будут осуществлять лишь в тех случаях, где это необходимо сделать в первую очередь.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основную часть дорожных работ в этом году занимает полная замена покрытия, а не точечный ямочный ремонт.
 
Новости дня
Новости разные
 
В связи с началом работы третьей линии метро будет изменена схема движения наземного транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика