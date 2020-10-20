В Минске за год отремонтировали более миллиона квадратных метров дорог

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. В этом году в Минске обновили дороги общей площадью 1 миллион 44 квадратных метра. Причем в большинстве случаев дорожники отходят от ямочного ремонта и выполняют полную замену асфальтно-бетонных перекрытий. Это основной вид работ, проведенный с начала этого года, – отремонтировано более 724 тысяч квадратных метров.

"В последние годы мы начали уделять внимание не локальному ямочному ремонту, а полному перекрытию: где-то частью дороги, где-то полностью улицы", - рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства предприятия "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин. – "Как показывает практика, такой вид работ себя оправдывает: увеличивается срок службы дорожного покрытия".

Полное перекрытие проводится в сопровождении научных институтов: они подбирают специальные деформационно-устойчивые смеси, чтобы уменьшить "колейность" дорог и сделать их более долговечными. В этом году запланировано обновление порядка 110 объектов улично-дорожной сети, 90 из которых уже завершили. Остальные работы планируют доделать в октябре, останется лишь подготовка дорог к зиме: ямочный ремонт будут осуществлять лишь в тех случаях, где это необходимо сделать в первую очередь.

Читайте также:

Не более 80 км/ч: мобильные датчики скорости появятся на гомельской трассе

ЕБРР выделит деньги на ремонт трассы Минск-Витебск : каковы условия кредита

Под Минском открылся современный гоночный комплекс