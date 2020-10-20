В Минобороны предупредили о поддельных письмах с призывом прийти в военкомат

Источник материала: Tut.by

В официальном Telegram-канале Министерства Обороны Беларуси появилось опровержение по поводу электронного письма, которое могло прийти некоторым гражданам. В этом письме от имени ведомства заявляется о необходимости явиться в военкоматы.





«В соответствии со статьёй 9 Закона Республики Беларусь „О воинской обязанности и военной службе“ а также требованием Президента Республики Беларусь от 29 сентября 2020 года Вам надлежит явиться в ближайший ОГВК», — написано в письме, скриншот которого опубликовали в Telegram-канале ведомства.

— Уважаемые граждане! Рассылаемое по электронной почте (с адреса info.mil.by@yandex.by) от имени военного ведомства сообщение о явке в военкомат не является действительным. Адрес не принадлежит Минобороны. Обязанности граждан по исполнению воинской обязанности изложены в Законе Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», а не в законе, упомянутом в фейковом сообщении, — говорится в заявлении Минобороны.

— В целях исполнения воинской обязанности граждан вызывают в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, только персональными повестками, в которых указывается не телефон доверия госорганов, а телефон должностного лица органа, вызывающего гражданина.