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На Ташкентской Mercedes тяжело травмировал пешехода
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила пешехода на столичной улице Ташкентской,
Происшествие случилось 19 октября, около 21.30. Установлено, что 29-летний водитель Mercedes ехал со стороны улицы Голодеда в направлении улицы Уборевича и сбил 37-летнего мужчину, который шел по проезжей части.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Предварительно установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Предварительно установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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