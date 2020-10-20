На Ташкентской Mercedes тяжело травмировал пешехода

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила пешехода на столичной улице Ташкентской, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисплкома.





Происшествие случилось 19 октября, около 21.30. Установлено, что 29-летний водитель Mercedes ехал со стороны улицы Голодеда в направлении улицы Уборевича и сбил 37-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Предварительно установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.