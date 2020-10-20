ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НАСА: астероиды не несут угрозу столкновения с Землей в предстоящие сто лет

20.10.2020 13:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

НАСА не ожидает столкновения Земли с опасными астероидами в обозримом будущем. Об этом заявила руководитель отдела планетарных исследований НАСА Лори Глейз, передает Lenta.ru со ссылкой на РИА "Новости".


Изображение носит иллюстративный характер. Иллюстрация: NASA

Она успокоила землян, отметив, что никакие известные космические объекты не несут угрозу столкновения с Землей в предстоящие сто лет.

19 октября американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предупредил в Instagram, что астероид размером с холодильник приблизится к Земле 2 ноября, за день до президентских выборов в США. По его данным, астероид 2018VP1, огромный космический камень, «несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час». Ученый предположил, что космическое тело может коснуться Земли, однако не нанесет вреда. Позднее в НАСА подсчитали, что вероятность вхождения астероида в атмосферу Земли составляет лишь один шанс из 240, или 0,41 процента.

В августе «Роскосмос» зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей, причем 70 из них не были известны ранее. Еще 10 были открыты в 2007—2018 годах. Один из астероидов миновал Землю на расстоянии восьми тысяч километров, остальные прошли дальше.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, 19 октября американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предупредил в Instagram, что астероид размером с холодильник приблизится к Земле 2 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аналитики: у методов власти по поддержке экономической активности существуют серьезные риски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика