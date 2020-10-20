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НАСА: астероиды не несут угрозу столкновения с Землей в предстоящие сто лет
Источник материала: Tut.by
НАСА не ожидает столкновения Земли с опасными астероидами в обозримом будущем. Об этом заявила руководитель отдела планетарных исследований НАСА Лори Глейз, передает
Она успокоила землян, отметив, что никакие известные космические объекты не несут угрозу столкновения с Землей в предстоящие сто лет.
19 октября американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон
В августе «Роскосмос»
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Напомним, 19 октября американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предупредил в Instagram, что астероид размером с холодильник приблизится к Земле 2 ноября.
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