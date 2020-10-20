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В США пожарные в ходе тренировки уничтожили 770-сильный Ford Mustang
Источник материала: Tut.by
В американском городе Дирборн пожарные провели тренировку, во время которой отрабатывали свои действия во время эвакуации людей из автомобилей во время ДТП. В качестве машины они выбрали самый мощный дорожный автомобиль в истории Ford — Mustang Shelby GT500. В результате тренировки этот маслкар был уничтожен, пишет
Отчет о своих действиях пожарные
Ford Mustang Shelby GT500 был представлен в прошлом году. Маслкар оснастили 5,2-литровым компрессорным двигателем V8, развивающим 770 л. с. и 847 Н·м крутящего момента. Разработчики утверждают, что это самый мощный в мире восьмицилиндровый мотор с приводным нагнетателем.
Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Коробка передач, способная менять ступени за 100 миллисекунд, имеет несколько режимов, включая Normal, Sport, Drag и Track. Ford Mustang Shelby GT500 способен ускоряться с места до 96 км/ч примерно за три секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена 290 км/ч. Дреговая дистанция в четверть мили (402 метра) проходится менее чем за 11 секунд.
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Американские пожарные уничтожили сверхмощный маслкар Ford Mustang Shelby GT500 во время тренировки по эвакуации людей из автомобилей во время ДТП.
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