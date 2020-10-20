ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В трех вузах Беларуси сменились ректоры

20.10.2020 13:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: t.me/pul_1/1741

Новое руководство назначено в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ.

Ректором Минского государственного лингвистического университета стала Наталья Лаптева (ранее она возглавляла факультет немецкого языка). В в Белорусском государственном университете культуры и искусства ректором назначена Наталья Карчевская, ранее - первый замминистра культуры. Брестским государственным техническим университетом будет руководить Александр Баханович, ранее - (экс-проректор по учебной работе БНТУ.

«В последнее время к ВУЗовской жизни приковано не мало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью - навести там порядок», - комментирует перестановки телеграмм-канал "Пул Первого"

Вопрос о необходимости кадровых перестановок в системе высшего образования президент публично поднимал около полутора недель назад, заявив о том, что ректоры вузов "недорабатывают". По мнению Лукашенко, студенты часто демонстрируют небрежное отношение к высшму образованию, что чревато утратой его ценности "как значимой социальной ступени". 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое руководство назначено в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина объявила о строительстве двух военных баз на Черном море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика