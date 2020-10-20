В трех вузах Беларуси сменились ректоры

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Новое руководство назначено в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ.

Ректором Минского государственного лингвистического университета стала Наталья Лаптева (ранее она возглавляла факультет немецкого языка). В в Белорусском государственном университете культуры и искусства ректором назначена Наталья Карчевская, ранее - первый замминистра культуры. Брестским государственным техническим университетом будет руководить Александр Баханович, ранее - (экс-проректор по учебной работе БНТУ.

«В последнее время к ВУЗовской жизни приковано не мало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью - навести там порядок», - комментирует перестановки телеграмм-канал "Пул Первого" .

Вопрос о необходимости кадровых перестановок в системе высшего образования президент публично поднимал около полутора недель назад, заявив о том, что ректоры вузов "недорабатывают". По мнению Лукашенко, студенты часто демонстрируют небрежное отношение к высшму образованию, что чревато утратой его ценности "как значимой социальной ступени".