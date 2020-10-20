700-сильный гибрид стал самым мощным в семействе Porsche Panamera

Источник материала: Tut.by

Рассекреченное в августе обновленное семейство Porsche Panamera пополнилось тремя новыми модификациями, среди которых оказался и «заряженный» вариант Turbo S E-Hybrid.





У модернизированного Turbo S E-Hybrid силовая установка включает форсированный с 550 до 571 л.с. четырехлитровый битурбо-V8, 136-сильный электродвигатель и блок батарей, емкость которых выросла с 14,1 до 17,9 кВтч. Суммарная отдача — 700 л.с. и 870 Нм крутящего момента против 680 л.с. и 850 Нм у дореформенной машины, но заряда батареи по-прежнему должно хватить на 50 км пробега в чисто электрическом режиме.





Паспортное время разгона с места до «сотни» у Turbo S E-Hybrid сократилось с 3,4 до 3,2 секунды, а максимальная скорость выросла с 310 до 315 км/ч.





Также в гамме обновленной Panamera появился базовый гибридный вариант 4 E-Hybrid с битурбо-V6 2.9, который встанет на ступеньку ниже 4S E-Hybrid, показанной еще летом. У нее также более емкие батареи, но характеристики установки не изменились (462 л.с. и 700 Нм), хотя динамика немного улучшена (4,4 секунды разгона до 100 км/ч и 280 км/ч «максималки»). Таким образом, в гамме обновленной Panamera теперь насчитывается три «подзаряжаемых» гибрида.





Наконец, рестайлинг добрался и до модификации Panamera 4S, 2,9-литровый V6 которой остался без изменений (440 л.с. и 550 Нм). До 100 км/ч она может разгоняться за 4,1 секунды, максимальная скорость — 295 км/ч.









Все три новых варианта модернизированной Porsche Panamera доступны в стандартной и удлиненной версиях, а также в кузове универсал (Sport Turismo). Известны цены и для белорусского рынка — за Panamera 4 E-Hybrid просят от 108 800 евро, «пятидверка» 4S обойдется минимум в 111 500 евро, а топовый Turbo S E-Hybrid в 183 000 евро.