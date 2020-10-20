Министр энергетики РФ Александр Новак совсем недавно в отношении предстоящих переговоров по условиям поставок газа в Беларусь был настроен весьма оптимистично.





По его словам, стороны находятся в «постоянном контакте» и работают вместе «над созданием единых энергетических рынков и в нефтяной отрасли, и в газовой, и в электроэнергетике». «При этом у нас довольно активный диалог идет сейчас по поводу будущих поставок нефти и газа и выработке подходов по индикативным параметрам и, ну, соответственно, по экономическим условиям. Поэтому находимся сейчас в активном диалоге, и он достаточно конструктивный», – заявил Новак в эфире телеканала «Россия 1».





Кто оплатил белорусский газовый долг?

Приступить к переговорам о дальнейшей цене на газ Беларусь и Россия должны в октябре, сообщил белорусский посол в РФ Владимир Семашко 29 сентября. По его словам, ключ к их началу – погашение белорусской задолженности за газ, а для этого Беларусь рассчитывает получить кредит.





«Принципиальное решение принято… Были взаимные претензии по калорийности газа и так далее, но в последний приезд премьер-министра России Мишустина сюда этот вопрос был решен принципиально. Наш «Белтопгаз» должен погасить этот долг (за поставленный газ — ред.), они работают над тем, чтобы получить под это дело определенный кредит и погасить в ближайшее время», – сказал Семашко.





По данным на середину сентября, белорусский долг за газ составлял около 330 млн долларов.





Как Беларусь будет погашать долг, детально рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов 16 сентября. По его словам, в 2020 году Беларусь может получить кредит в 1 млрд долларов от правительства России и 500 млн долларов – кредит Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).





При этом за счет кредита ЕФСР Беларусь полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом». Задолженность перед «Газпромом» составляет чуть меньше 330 млн долларов, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда (стабилизации и развития – ред.) — 500 млн долларов. Полный расчет перед нашей газовой компанией», – сказал Силуанов в интервью на телеканале «Россия 1».





Совет ЕФСР 9 октября одобрил предоставление Беларуси кредита на 500 млн долларов из собственных средств. Кредитные средства будут представлены сроком на 10 лет. Льготный период составит до 5 лет. Кредит предоставляется под плавающую процентную ставку, которая определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет.





Как сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ, дополнительные средства необходимы Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Как считают в фонде, это позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Нацбанка страны.





16 октября пресс-служба ЕФСР сообщила, что финансовый кредит из средств фонда в объеме 500 млн долларов Беларуси перечислен. Она отметила, что кредит направлен на поддержку бюджета Беларуси в условиях негативных последствий пандемии COVID-19, а «также предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок».





Отметим, что в пресс-релизе ЕФСР – ни слова о том, что большую часть этих средств предполагается направить в счет белорусского долга за газ.





В этот же день «ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» сообщило, что «16 октября 2020 года получило от газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Нафтан» денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле-сентябре 2020 года (ГПО «Белтопгаз») и в мае-сентябре 2020 года (ОАО «Нафтан»)».





Из каких средств оплачен газовый долг, не сообщается. Не исключено, что деньги на погашения долга у белорусских организаций были зарезервированы (следует учесть, что белорусские потребители оплачивали в это время стоимость газа по полной, а не сниженной цене), а в сложившейся ситуации для белорусских властей главным было дождаться скорейшего поступления в страну евразийского кредита.





Тем не менее даже после оплаты белорусского долга за газ дочка «Газпрома» не считает вопрос с задолженностью полностью решенным.





«Вместе с тем, в нарушение договоров на поставку природного газа, акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями ГПО «Белтопгаз» не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года ОАО «Нафтан» не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена», – сказано в релизе.





Таким образом, компания не считает ситуацию с расчетами за газ полностью урегулированной до момента подписания перечисленных документов, письменного уведомления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени.





Расчет – на понижение цены и страховку от форс-мажора

Напомним, в этом году официальный Минск выразил недовольство ценой на газ практически сразу после подписания в феврале контракта, в котором пролонгирована фиксированная цена – 127 долларов за тыс. куб. м.





А вслед за тем, как весной европейская цена на фоне пандемии опустилась ниже белорусской, недовольство стало причиной того, что Минск оплачивал российские поставки не контрактной, а по «своей» цене, из-за чего и накопил долг за газ.





Можно предположить, что на новых переговорах белорусская сторона попробует застраховаться от ситуации весны и лета 2020 года, когда при резком изменении конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей Беларусь имела крайне невыгодную фиксированную цену.





Сделать это можно только с помощью гибкой формулы цены, предусматривающей конъюнктурные колебания.





Пока непонятно, какая формула ценообразования может устроить обе стороны. Но очевидно, что официальный Минск по-прежнему не теряет надежды ускорить создание единого рынка газа с РФ.





Семашко 29 сентября заявил, что Минск и Москва продвинулись в понимании в вопросе цены на российский газ в 2021 году. «Встречался я 11 сентября с Миллером (председатель правления ПАО «Газпром» – ред.) в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус», – заявил Семашко журналистам.





По его словам, это «будет поэтапное движение». «Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены на газ – ред.) будет уже с 1 января 2021 года», – отметил Семашко. «Мы должны уже с первого января сделать уже шаг к единому рынку, пойти на некоторое снижение цены газа», – добавил посол.





По его словам, общий рынок газа в Союзном государстве можно создать досрочно – уже с 1 января 2022 года.









Минск хочет форсировать создание "союзного" рынка газа

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что это возможно лишь на определенных условиях. Но не факт, что белорусская сторона на них согласится.





«У нас иногда бывают разные толкования понятия «общий рынок». Российская сторона, например, считает, что общий рынок – это когда российские компании могут продавать газ в Беларуси. Сейчас это сделать невозможно: российский «Газпром» продает газ белорусскому посреднику, который принадлежит местному правительству, а он уже накручивает цены в несколько раз и передает газ местным потребителям.





Мы же хотели бы иметь возможность напрямую продавать газ подобно тому, как любая белорусская компания приезжает и продает сметану где-нибудь в Москве или Санкт-Петербурге», – пояснил Митрахович в интервью «Евразия.Эксперт» разницу в понимании общего рынка газа Минском и Москвой.





По его словам, российская сторона даже может пойти на либерализацию российского законодательства, чтобы не только «Газпром» мог продавать трубопроводный газ, а еще и другие компании – «например, и «Роснефть», и «НОВАТЭК» за это с удовольствием ухватились бы», «но здесь надо быть уверенным, что нас туда пустят».





«Это наше понимание единого рынка, а Беларусь считает, что просто наши цены для них должны быть такими же, как в России. Не совсем понятно, почему. Мы же пока не идем по пути создания полноценного единого государства. Да, у нас есть Союзное государство, но нет полноценных единых органов власти, единой налоговой системы, единого Гражданского кодекса, единой валюты , соединенной единым эмиссионным центром, нет пока одного правительства, у нас разные главы государств», – отметил эксперт.





Он назвал условия, которые позволили бы Беларуси иметь одинаковые со Смоленской областью цены на газ.





«Если в Беларуси, допустим, будет принят российский рубль в качестве единой валюты, то тогда, безусловно, можно будет двигаться уже и к дальнейшим формам интеграции, когда, Беларусь, возможно, сможет даже получать субсидии из общего бюджета.





Но тогда Беларусь должна согласиться идти по пути интеграции и дальше. А просто так сказать «дайте нам газ по цене Смоленской области и назовем это общим рынком» – неправильно. Причем, они хотят, чтобы цены Смоленской области были даны государственному посреднику в Беларуси, который сам потом в несколько раз накручивает цены. Это неправильный подход», – подчеркнул Митрахович.





Правительство рассчитывает договориться по газу до конца года

Что касается позиции «Газпрома» по цене на газ для Беларуси, то он вряд ли готов на серьезные уступки, учитывая большие финансовые потери, которые компания понесла в 2020 году.





Весной 2020 года доходность от продаж «Газпрома» на внутреннем рынке превысила доходность от экспорта. В частности, цена газа на голландском хабе TTF составляла в апреле около 67 долларов за тыс. кубометров. Причем при формировании экспортной цены газа к этому значению прибавляются также расходы на транспортировку и оплату экспортной пошлины. Затем цена начала повышаться.





Экспортная цена газа «Газпрома» июле 2020 года составляла всего 86 долларов. В августе она выросла на 7,8% к июлю до 92,7 долларов за тыс. кубометров, в то время как в августе 2019 года цена составляла 162 доллара за тыс. куб. м (отметим, что уровень рентабельности компании эксперты оценивают в 90-100 долларов за тыс. куб. м).





Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-август 2020 года снизились на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 14,319 млрд долларов. В целом, экспорт трубопроводного российского газа в 2020 году снизился на 14% до 123,3 млрд куб. м.





В результате впервые в шестилетней истории «Роснефть» вытеснила «Газпром» с первого места ежегодного рейтинга крупнейших компаний РФ «РБК 500», где компании ранжируются по объему выручки. С 2015 года, когда появился этот рейтинг, «Газпром» постоянно занимал первое место, но в 2020 году холдинг сместился на вторую строчку после «Роснефти».





Однако

принимать решение по условиям поставок газа в Беларусь на следующий год и ближайшую перспективу будет не «Газпром», а Кремль. Но он, скорее всего, за нужное решение потребует от Минска заплатить – подписать все интеграционные дорожные карты, в том числе и те, от которых Лукашенко в 2019 году отказался.

В противном случае стороны опять могут надолго увязнуть в газовых переговорах.





Впрочем, премьер-министр Беларуси Роман Головченко не ожидает каких-либо проблем при подписании контракта на 2021 год. 2 октября он сообщил журналистам, что переговоры Беларуси и России по цене на газ идут по графику.





«Министерство энергетики их ведет. Настраиваемся, что до конца года удастся договориться. Пока все в плановом порядке, какого-то форс-мажора нет», – сказал Головченко.