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Лукашенко: приватизации нефтеперерабатывающих заводов не будет
Источник материала: Myfin
«Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке», - сказал глава государства, сообщает пресс-служба президента.
Что в итоге?
Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время НПЗ во всем мире испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на
«Всегда так было - падения, взлеты, - мы должны в это кризисное время искать те пути, которые выведут нас на нормальный тренд развития», - заявил Александр Лукашенко.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси сегодня даже не рассматривают вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 20 октября при...
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