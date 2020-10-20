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Тихановская — главе администрации президента Польши: события в Беларуси не носят геополитический характер, это внутренняя мирная борьба народа за демократию

20.10.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 20 октября обсудила с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским выдвинутый ею ультиматум белорусским властям и план по выходу Беларуси из кризиса.

Тихановская — главе администрации президента Польши: события в Беларуси не носят геополитический характер, это внутренняя мирная борьба народа за демократию

Как сообщается в телеграм-канале Тихановской, разговор также шел об «упрощении визовых и миграционных процедур для белорусов, которые пересекают границу с Польшей, и поддержке репрессированных белорусских спортсменов».

«Светлана Тихановская поблагодарила главу администрации за то, что Польша активно поддерживает независимые белорусские медиа и программу Калиновского, — говорится в сообщении. — Кроме этого, она выразила благодарность за солидарность и поддержку членов Координационного совета, которые вынужденно выехали в Польшу. При этом Светлана Тихановская подчеркнула, что белорусские события не носят геополитический характер, это внутренняя мирная борьба народа за демократию в собственной стране».

Стороны также обсудили «совместное празднование годовщины перезахоронения Калиновского в Вильнюсе с участием белорусов, президентов Польши и Литвы».

До встречи со Щерским экс-кандидат в президенты Беларуси обсудила вопросы помощи белорусам, которые вынужденно покинули родину, с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

В программе визита Тихановской в Польшу запланирована также встреча с премьер-министром этой страны Матеушем Моравецким. Кроме того, Тихановская выступит на открытии учебного года Колледжа Европы и обновленной программы Калиновского в Варшавском университете.

Экс-кандидат в президенты, сообщает ее телеграм-канал, также планирует встретиться с «представителями силовых структур, которые отказались исполнять преступные приказы режима и были вынуждены выехать из Беларуси под угрозой преследования, но планируют активно помогать тем, кто тоже хочет покинуть службу на режим». Мероприятие пройдет в Центре белорусской солидарности.

В завершение поездки у Тихановской намечены встречи с послами Канады и Нидерландов, а также находящимися за рубежом представителями созданного по ее инициативе Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 20 октября обсудила с главой администрации президента Польши Кшиштофом Щерским выдвинутый ею ультиматум...
 
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