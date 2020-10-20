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Биржа: доллар вновь упал
Источник материала: Навiны
Американская валюта сдала свои позиции по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 20 октября.
Так, доллар снизился еще на 0,0078 пункта — 2,5629 белорусского рубля.
Упал и российский рубль. Минус составил 0,006 пункта — 3,2939 белорусского рубля за 100 российских.
А вот евро вырос на 0,0049 пункта — 3,0187 белорусского рубля.
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Американская валюта сдала свои позиции по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 20 октября.
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