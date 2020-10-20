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Биржа: доллар вновь упал

20.10.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта сдала свои позиции по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 20 октября.

Биржа: доллар вновь упал
Фото pixabay.com

Так, доллар снизился еще на 0,0078 пункта — 2,5629 белорусского рубля.

Упал и российский рубль. Минус составил 0,006 пункта — 3,2939 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро вырос на 0,0049 пункта — 3,0187 белорусского рубля.

 
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Американская валюта сдала свои позиции по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 20 октября.
 
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