Биржа: доллар вновь упал

Американская валюта сдала свои позиции по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 20 октября.



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Так, доллар снизился еще на 0,0078 пункта — 2,5629 белорусского рубля.

Упал и российский рубль. Минус составил 0,006 пункта — 3,2939 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро вырос на 0,0049 пункта — 3,0187 белорусского рубля.