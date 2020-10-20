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В связи с началом работы третьей линии метро будет изменена схема движения наземного транспорта

20.10.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В связи с вводом первой очереди третьей линии метро в Минске будет «незначительно изменена» схема движения наземного транспорта, сообщил 20 октября на пресс-конференции в Минске начальник отдела организации пассажирских перевозок госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх.

В связи с началом работы третьей линии метро будет изменена схема движения наземного транспорта

«Не стоит ожидать какие-то революционных решений в плане корректировки действующих маршрутов наземного транспорта, потому что первый пусковой участок третьей линии метрополитена, состоящий из четырех станций, в центре города и таких серьезных изменений, которые были при открытии станций «Малиновка» и «Каменная горка», — сказал Каптюх.

По его словам, концепция и схема изменений сегодня рассматривается и утверждается в Мингорисполкоме.

При этом он заметил, что изменения внедрят не одновременно с открытием новых станций, а спустя некоторое время. «Надо посмотреть перераспределение пассажиропотока. Ни одна компьютерная программа, ни один мозг не смогут спрогнозировать, как вероятнее всего будут переориентированы пассажирские потоки», — отметил Каптюх.

По его информации, однозначно движение троллейбусных и автобусных маршрутов по улице Мясникова от улицы Немига до Бобруйской, будет организовано через кольцевое движение на площади Богушевича с подвозом до станции метро.

«С большой долей вероятности может быть принято решение о закрытии автобусного маршрута №10, который своей трассой дублирует первый пусковой участок третьей линии метро почти полностью», — сказал Каптюх.

Задачу завершения работ на первом участке третьей линии метро к ноябрю поставил 14 сентября на оперативном совещании председатель горисполкома Владимир Кухарев. «Утвержден график, определены ответственные. Срыва сроков быть не должно», — подчеркнул чиновник.

Первая очередь третьей линии метрополитена состоит из четырех станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная» (пересадочная на первую линию), «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» (пересадочная на вторую линию). Всего планируется построить 14 станций. Первая очередь будет введена в строй значительно позже первоначальных планов (певоначально 2015-й, затем 2017 год).

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с вводом первой очереди третьей линии метро в Минске будет «незначительно изменена» схема движения наземного транспорта, сообщил 20 октября на...
 
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