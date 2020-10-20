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Возбуждено уголовное дело по факту ЧП в Светлогорске

20.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Светлогорске пылал огнем целлюлозно-картонный комбинат, погиб 40-летний электросварщик. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Речь идет о ч. 2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь.

«Предварительно установлено, что 19 октября работники cветлогорского монтажного управления – филиала ОАО „Трест Белсантехмонтаж №1“ выполняли на территории Светлогорского ЦКК огневые работы при прокладке трубопровода отвода паро-воздушной смеси от клапанов бака с талловым маслом. Примерно в 10 часов 35 минут в месте выполнения работ произошел взрыв и начался пожар. В результате произошедшего электросварщика взрывной волной отбросило с верхней площадки бака на асфальтированную дорогу. Он скончался на месте происшествия», — сообщают подробности в СК.

Следователи допрашивают должностных лиц комбината и подрядной организации, изучают изъятую документацию по порядку проведения огневых работ, по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
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Вчера в Светлогорске пылал огнем целлюлозно-картонный комбинат, погиб 40-летний электросварщик. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП....
 
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