Военное правительство, запрет на критику королевской семьи и преследование оппозиции. Чем вызваны протесты в Таиланде

Источник материала: Onliner Еще в марте после роспуска демократической «Партии будущего» в Таиланде начались мирные протесты. Так уж случилось, что на прошлой неделе число их участников значительно выросло — только в субботу на улицы Бангкока вышло около 23 тыс. человек. Они выступают за роспуск военного правительства, внесение поправок в Конституцию и ее реформу. Естественно, власти не думают закрывать глаза на такие дела и потому ограничивают общественные собрания до пяти человек, используют водометы и слезоточивый газ. А мы традиционно рассказываем о причине этого конфликта чуть ниже.





Краткий ликбез. Таиланд, монархия, военные

Итак, для начала разберемся, с чего же все начиналось.

В Таиланде после 1932 года закончилась эпоха абсолютизма, но монархия в стране сохранилась. Сейчас там правит король с длинным именем Маха Вачиралонгкорн Рама Х. И в лучших традициях он пользуется большой поддержкой военных. Кстати, именно они провозглашают себя защитниками Конституции и потому уже много раз свергали гражданское правительство страны. При этом объясняли свои действия просто: в стране нужно сохранить стабильность.

Впрочем, гражданское общество тоже не дремлет: тайцы протестуют против военного доминирования уже несколько десятилетий. И если раньше их демонстрации сопровождались насилием, то теперь курс потихоньку меняется: протестующие утверждают, что намерены действовать мирно.









Окей, а что именно они предлагают?

Вообще, движущая сила протеста — это молодые-дерзкие. Студенты-активисты добиваются прекращения преследования оппозиции и внесения поправок в Конституцию. И вот почему: главный документ страны был принят в 2017 году и позволил военным доминировать в политике после прошлогодних всеобщих выборов.

В августе активисты также сформировали список требований по реформе монархии — он состоял из 10 пунктов. В нем, среди прочего, предлагается отменить закон, который запрещает критиковать королевскую семью.

Но главное требование касается положения премьер-министра. Протестующие считают, что военным в правительстве не место, и требуют ухода Праюта Чан-Оча в отставку. Предсказуемо, с этой инициативой возникли большие сложности.





Что это за премьер и почему к нему столько внимания?

Все просто. Генерал Прают Чан-Оча в 2014 году был лидером военного переворота. Тогда он объявил о введении военного положения для «поддержания законности и порядка» после антиправительственных протестов, во время которых погибли 28 человек. Все эти решения он подавал под соусом «восстановления мира и порядка для людей». А уже через два дня Прают объявил о военном перевороте и пообещал навести в стране порядок. Он провел встречу с представителями оппозиции, во время которой около 300 военных окружили здание и задержали всех противников Праюта. В течение нескольких дней после переворота военные взяли под стражу десятки видных политических деятелей, журналистов и даже ученых. 155 гражданам, включая известных политиков, был запрещен выезд из страны.





Собственно, на этом диалог и закончился. Праюта объявили временным исполняющим обязанности премьер-министра, а затем парламент официально избрал его на эту должность. За единственную кандидатуру Чан-Оча проголосовал 191 кандидат из 197.

Сейчас премьер-министр полностью поддерживает короля, который обладает огромными богатствами, и всячески отрицает идею реформы монархии. В свою очередь демонстранты постоянно заявляют, что их цель — не уничтожить строй, а «приспособить его к нуждам современного общества».

Понятно. И как эта власть разговаривает с протестующими?

Если коротко, не особо церемонится. На прошлой неделе в стране ввели чрезвычайное положение и ограничили общественные собрания до пяти человек. После этого полиция разогнала протестующих у здания офиса премьер-министра. 20 участников оказались задержаны.

Но даже несмотря на запреты и угрозу безопасности, в прошлую субботу на улицы Бангкока вышло около 23 тыс. человек. Многие протестующие вооружились щитами, касками и противогазами. А все потому, что 16 октября полиция успела применить против них водометы и слезоточивый газ.

Разгон тайским правительством протестующих был осужден многочисленными международными организациями, а правозащитники осудили аресты демонстрантов как тактику запугивания.









Что будет дальше?

Уличные протесты в стране не прекращаются с июля, а в последние выходные они приобрели реальную массовость. Именно поэтому эксперты отмечают, что это движение вряд ли остановится, даже если правительство решит прибегнуть к жестоким репрессиям.

Как ситуация будет развиваться дальше, покажет время.







