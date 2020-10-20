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В лобовом ДТП под Минском погибли трое мужчин. Прокуратура: водитель не снизил скорость во время дождя

20.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

11 июня этого года на мядельской трассе Mercedes с российскими номерами столкнулся с Toyota. По предварительной информации ГАИ, именно водитель Mercedes не справился с управлением и оказался на встречной полосе движения. В Генпрокуратуре сегодня сообщили: двигаясь со скоростью около 90 км/ч, водитель выбрал небезопасную скорость с учетом дождя.

В лобовом ДТП под Минском погибли трое мужчин. Прокуратура: водитель не снизил скорость во время дождя

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Toyota погибли на месте. Водитель Mercedes не пострадал, его жена с двумя детьми 9 и 17 лет с травмами были доставлены в больницу. Позже, по данным Генпрокуратуры, стало известно, что у супруги мужчины нет травм, у старшей дочери — тяжкие телесные повреждения, у сына — менее тяжкие.

В лобовом ДТП под Минском погибли трое мужчин. Прокуратура: водитель не снизил скорость во время дождя

«Двигаясь со скоростью около 90 км/ч на 29-м км дороги Минск — Калачи — Мядель, водитель не учел изменившуюся дорожную обстановку: из-за сильного дождя ухудшилась видимость, — сообщает пресс-служба прокуратуры. — Не приняв мер к снижению скорости, мужчина не справился с управлением и допустил занос машины. После этого он выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с Toyota Corolla. Причина аварии – обвиняемый выбрал неоправданно высокую скорость движения без учета конкретной дорожной обстановки, включая мокрое от дождя дорожное покрытие».

В лобовом ДТП под Минском погибли трое мужчин. Прокуратура: водитель не снизил скорость во время дождя

В прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения водителя Mercedes по ч. 3 ст. 317 УК РБ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Теги: Минск
 
 
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11 июня этого года на мядельской трассе Mercedes с российскими номерами столкнулся с Toyota. По предварительной информации ГАИ, именно водитель Mercedes не справился с...
 
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