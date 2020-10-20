Жителя «Каскада» судят за использование квартиры «не по назначению». Все дело в тросе с бчб-флагом (обновлено)

Источник материала: Onliner

Мятежный ЖК продолжает волновать информационное пространство. Чтобы бороться с политической позицией местных жителей, которая иногда проявляется в особо крупных размерах , сюда пригоняют лучшую технику МЧС и даже свешивают с крыши бензорез . Новый виток конфликта получил свое развитие, когда жильца дома №4Б на улице Скрыганова вызвали в суд, обвинив в нарушении правил пользования жилплощадью. Оно заключается в том, что мужчина якобы натянул в своей квартире металлический трос (на нем еще висит флаг понятно какого цвета), который во время грозы может загореться от удара молнии и тем самым привести к пожару.

История инженера-программиста Дениса Жуковца тянется достаточно давно. Сначала его вызывали в администрацию Фрунзенского района поговорить по поводу бело-красно-белого флага, свисающего с фасада здания. Потом возле его квартиры произошел пожар , но для дачи пояснений его вместе с женой почему-то увезли в РУВД, где разговор снова зашел о злосчастном флаге. Теперь у мужчины новая проблема: обвиняют по части 1 статьи 21.16 КоАП. А именно — в использовании не по назначению жилого помещения. Что именно понимает под этим начальник управления по архитектуре и строительству районной администрации Инна Капитан, составившая протокол? Попытаемся объяснить: 29 сентября между домами 4Б и 4Д на высоте 18-го этажа натянули металлический трос, который соединял две квартиры, одна из которых как раз принадлежит Денису. По мнению чиновницы, «во время грозы металлический трос, являясь проводником, способен передавать электрический разряд в жилые помещения, где он закреплен, и привести к угрозе жизни и здоровью граждан, а также вызвать вследствие этого разряда пожар». По этому поводу Дениса вызвали в суд, сегодня проходит заседание. Если признают виновным, светит штраф размером до 30 базовых величин.





Первым опрашивали самого Дениса, который свою вину, конечно, не признал. На вопросы судьи он ответил, что сам трос не натягивал, из собственного окна его тоже не видел, а все, что видел, так это флаг между домами, который иногда там висит. Однако где и как он крепится, из какого он материала, программист не знает.

Следующим в зал вызвали свидетеля Александра Токарева, он инспектор инспекции надзора и профилактики Фрунзенского РОЧС. 29 сентября в промежутке с 12 до 12:30 они вместе со своей коллегой Анной Яблонской, тоже инспектором, находились на территории ЖК «Каскад», чтобы оценить выполнение рекомендаций МЧС, данных товариществу собственников ранее.

— Между домами на уровне 17-го — 18-го этажей был натянут трос. Мы посчитали окна и, посмотрев планировку здания, пришли к выводу, из каких именно квартир он натянут. К чему крепился трос, уточнить было невозможно, потому что в квартиры мы не заходили.

Работники МЧС решили, что это не что иное, как нарушение архитектурного фасада здания. Этим вопросом должна заниматься администрация района, поэтому Яблонская составила протокол осмотра места происшествия, сделала пару фотографий с земли и передала все это в администрацию района.





Отметим, что в протоколе осмотра места происшествия был указан только 17-й этаж, а также не было написано, из какого материала сделан трос. А вот во время опроса свидетелей 8 октября уже появились новые подробности: и про 18-й этаж, и про металл. На опрос, как утверждает Денис уже в личной беседе с корреспондентом, его не позвали:

— Должны были доставить повестку заказным письмом, прямо в руки. Вместо этого отправили обычное письмо 5 октября (а срок его доставки — 3 дня), в котором мне рекомендовалось явиться в администрацию 7 октября. А я редко проверяю почту, так что попасть я на него никак не мог. В материалах дела сказано, что я отказался давать пояснения как лично, так и по телефону. Но мне из администрации никто не звонил, это подтверждает выписка телефонных разговоров.

Но вернемся к опросу свидетеля. У него пытались выяснить подробности, как именно он осматривал сам трос. Выяснилось, что на спецтехнике к нему не приближались, зато поднялись по лестницам подъездов близлежащих домов. Это, по словам Александра, помогло более детально увидеть трос, но этот подъем в протоколе не зафиксирован. Фотографий с этих точек в материалах дела тоже не оказалось. На вопрос «почему» он ответил, что составляла протокол и фотографировала его коллега. Были ли с ними понятые в тот момент, инспектор МЧС пояснить не смог.





Дальше в зале заседания появилась свидетель Анна Яблонская. Она подтвердила, что составляла протокол, а также делала фотографии с территории ЖК (то есть с земли).

— Визуально видели, что представляет собой трос? — спросил судья.

— Металлический трос.

— По каким признакам вы это определили?

— Он цвета металла.

— Было видно, куда уходят концы троса?

— Насколько было видно с земли, они заходили в квартиры через окна, открытые они были или закрытые, не помню.

— При осмотре места происшествия в квартиры заходили? — уточняет адвокат.

— Мы не заходили, я уверена была, что нам их не откроют.

— Уверенность это замечательно, а что по правилам?

— По закону о пожарной безопасности гражданин должен пустить нас в квартиру, по Конституции — нет.

— Но вы не уточнили? Не зашли ни в одну из квартир?

— А вы являлись органом, ведущим административный процесс? — вмешивается судья.

— Нет.

— У вас имелись основания чтобы заходить в квартиру?

— Нет.





Защитник продолжает задавать уточняющие вопросы свидетельнице:

— В вашем протоколе осмотра говорится о 17-м этаже, а в протоколе опроса фигурируют уже 17-й — 18-й этажи. Как так получается?

— Я сделала опечатку в своем протоколе, не дописала.

— В октябре вас опрашивали, и вы сказали, что трос был металлический. Почему не отразили это сразу?

— Я не могу как должностное лицо без экспертизы утверждать, из какого он материала. 8 октября меня опрашивали как свидетеля, и я сделала предположение.

— А трос вы для дальнейшей экспертизы не изымали?

— Я — нет.

— Данный дом оборудован защитой от молнии? — перескакивает на другую тему защитник.

— Я не знаю.

— Претензии к этому со стороны МЧС были?

— Я не знаю.

(будет дополнено)