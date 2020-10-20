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В МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ назначили новых ректоров
Источник материала: Onliner
Об этом сообщает президентский пул. «В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок», — говорится в сообщении.
Вот назначения:
Помимо этого, Лукашенко назначил Андрея Сойко генеральным директором ОАО «Нафтан», передает БЕЛТА.
Ранее Сойко работал в должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
Также Лукашенко согласовал назначение помощника президента по Могилевской области. Теперь это Леонид Мартынюк (до нынешнего момента руководил Березовским районом).
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Об этом сообщает президентский пул. «В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью...
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