В МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ назначили новых ректоров

Источник материала: Onliner

Об этом сообщает президентский пул. «В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок», — говорится в сообщении.

Вот назначения:

МГЛУ — Наталья Лаптева (до этого возглавляла факультет немецкого языка);

БГУКИ — Наталья Карчевская (была первым замминистра культуры);

БрГТУ — Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ).

Помимо этого, Лукашенко назначил Андрея Сойко генеральным директором ОАО «Нафтан», передает БЕЛТА.

Ранее Сойко работал в должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Также Лукашенко согласовал назначение помощника президента по Могилевской области. Теперь это Леонид Мартынюк (до нынешнего момента руководил Березовским районом).