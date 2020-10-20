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В МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ назначили новых ректоров

20.10.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об этом сообщает президентский пул. «В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок», — говорится в сообщении.

Вот назначения:

  • МГЛУ — Наталья Лаптева (до этого возглавляла факультет немецкого языка);
  • БГУКИ — Наталья Карчевская (была первым замминистра культуры);
  • БрГТУ — Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ).

Помимо этого, Лукашенко назначил Андрея Сойко генеральным директором ОАО «Нафтан», передает БЕЛТА.

Ранее Сойко работал в должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Также Лукашенко согласовал назначение помощника президента по Могилевской области. Теперь это Леонид Мартынюк (до нынешнего момента руководил Березовским районом).

 
 
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Об этом сообщает президентский пул. «В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью...
 
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