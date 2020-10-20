Следователи проводят допросы после гибели мужчины на Светлогорском ЦКК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik Управлением Следственного комитета по Гомельской области устанавливаются обстоятельства нарушения правил охраны труда, приведшего к гибели 40-летнего электросварщика, сообщили в СК.

Предварительно установлено, что 19 октября примерно в 10 часов 35 минут в месте выполнения работ произошел взрыв и начался пожар. В результате произошедшего электросварщика взрывной волной отбросило с верхней площадки бака на асфальтированную дорогу. Он скончался на месте происшествия.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь",- сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области ария Кривоногова.

По ее словам, следователи допрашивают должностных лиц комбината и подрядной организации, изучают изъятую документацию по порядку проведения огневых работ, по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Предварительно установлено, что 19 октября работники Светлогорского монтажного управления – филиала ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1" выполняли на территории Светлогорского ЦКК огневые работы при прокладке трубопровода отвода паро-воздушной смеси от клапанов бака с талловым маслом.

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