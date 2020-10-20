|
Следователи проводят допросы после гибели мужчины на Светлогорском ЦКК
20.10.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт - Sputnik Управлением Следственного комитета по Гомельской области устанавливаются обстоятельства нарушения правил охраны труда, приведшего к гибели 40-летнего электросварщика, сообщили в СК.
© Photo : Светлогорский ЦКК
Предварительно установлено, что 19 октября примерно в 10 часов 35 минут в месте выполнения работ произошел взрыв и начался пожар. В результате произошедшего электросварщика взрывной волной отбросило с верхней площадки бака на асфальтированную дорогу. Он скончался на месте происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь",- сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области ария Кривоногова.
По ее словам, следователи допрашивают должностных лиц комбината и подрядной организации, изучают изъятую документацию по порядку проведения огневых работ, по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Предварительно установлено, что 19 октября работники Светлогорского монтажного управления – филиала ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1" выполняли на территории Светлогорского ЦКК огневые работы при прокладке трубопровода отвода паро-воздушной смеси от клапанов бака с талловым маслом.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело по факту гибели на целлюлозном комбинате 40-летнего электросварщика, все обстоятельства трагедии пока выясняются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)