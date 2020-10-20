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Осторожно, туман: синоптики предупредили об очередном опасном явлении

20.10.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. В очередной раз на этой неделе желтый уровень опасности объявили в Беларуси на среду, теперь из-за тумана, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

© Photo : Francisco Javier Negroni Rodriguez / Royal Meteorological Society
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"Ночью 21 октября в отдельных районах республики ожидается туман", - предупредили синоптики.

По их прогнозам, в среду погоду в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах пройдут дожди. Ночью местами сгустится туман. Ожидается южный умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +1..+7°С, при прояснениях столбик термометра опустится до 0..-1°С. В середине дня воздух прогреется до +6..+11°С, по юго-западу республики - до +13°С. Атмосферное давление в течение дня будет падать.

В Минске в среду будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Ночью температура воздуха будет держаться в районе +4..+6°С, в дневные часы потеплеет до +7..+9°С.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Особую опасность туман представляет для автомобилистов, поскольку существенно сокращает видимость на дорогах.
 
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